Bèlgica recorda a Josep Borrell que la justícia és «independent»

El govern federal de Bèlgica reitera que convé «deixar que la justícia jugui el seu rol, de forma independent», ja sigui a Espanya, Bèlgica o Alemanya. Així ho va expressar el ministre d'Exteriors belga, Didier Reynders, ahir, arran de la petició del ministeri d'Afers Estrangers espanyol, capitanejat per Josep Borrell, perquè el govern belga defensi «la immunitat» de la jurisdicció espanyola i el jutge del Tribunal Suprem.

Segons va explicar Reynders, va demanar «la transmissió de l'expedient» per obtenir més informació sobre la demanda civil interposada en aquest país per la defensa de Carles Puigdemont i la resta d'exmembres del Govern a l'exterior contra el jutge Pablo Llarena. «Hem demanat més informació sobre el procés que s'ha fet davant la jurisdicció civil abans d'adoptar cap actitud, però intentem treballar respectant la independència dels jutges als diferents països», va insistir Reynders des de Brussel·les, on es va veure amb Borrell en el marc del Consell d'Exteriors que va reunir els ministres del ram de la UE.

D'altra banda, el secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment, José Luis Ábalos, va declinar ahir la possibilitat que el Govern de Pedro Sánchez intercedeixi davant la Fiscalia a favor d'una rebaixa de peticions al procés contra els líders independentistes. En roda de premsa, el número dos dels socialistes espanyols va avalar també que el Tribunal Suprem pugui jutjar per delictes diferents l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont –a qui el tribunal alemany extradiria només per un suposat delicte de malversació- i la resta de presos i exiliats, per a qui el jutge Llarena i la Fiscalia mantenen peticions de processament per rebel·lió i sedició.

I és que segons va assegurar Ávalos, «al govern no se'l pot apel·lar perquè intervingui respecte a la Fiscalia ni en aquest sentit ni en un altre».