Cospedal fa pinya amb Casado: «És una opció magnífica per dirigir el PP»

Casado agraeix a Cospedal el seu suport en la cursa per liderar el PP ep/pp

La secretària general del PP i exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va donar suport ahir públicament a Pablo Casado en una trobada informativa a Madrid, on va assegurar que el PP ha d'oferir un «projecte il·lusionant i un projecte de futur» als espanyols. Dit això, va subratllar que el exvicesecretari de Comunicació del PP pot ser una «magnífica opció per dirigir el partit».

Així es va pronunciar en la seva arribada a la conferència-col·loqui de Pablo Casado organitzada pel Fòrum Europa, que va presentar Adolfo Suárez Illana. A part de Cospedal, hi van acudir també l'exministre de Justícia Rafael Catalá; el president de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido; els vicesecretaris del PP Javier Maroto i Andrea Levy; el candidat a presidir el PP José Ramón García-Hernández; el senador i expresident de Balears José Ramón Bauzá; i els dissidents veneçolans Antonio Ledezma i Leopoldo López, entre d'altres.

«La meva presència aquí vol dir que avui el PP ha d'oferir als nostres militants i als nostres votants un projecte il·lusionant i un projecte de futur i crec que un PP fort i unit i un PP amb conviccions ha d'estar preparat i hem d'estar preparats per lluitar per Epsaña i pels espanyols. I crec que Pablo Casado pot ser, per a això, una magnífica opció, escoltem-lo», va manifestar Cospedal als periodistes.

Cospedal va quedar descavalcada de la carrera successòria el 5 de juliol passat, en aconseguir el 25,92 % dels suports, per sota de Soraya Sáenz de Santamaría (36,95%) i Pablo Casado (34,27%). Durant l'última setmana, la candidatura de Casado ja va reconèixer que treballava en estratègies conjuntes amb l'equip de Cospedal i, de fet, els últims dies han donat suport públicament a l'exportaveu del PP diversos exministres que es van alinear en el seu dia amb la secretària general, com Isabel García-Tejerina, Juan Ignacio Zoido o Rafael Catalá.

En el seu discurs, Casado va agrair a Cospedal la seva «generositat» i va dir que tots dos poden compartir «no només equips, sinó principis, valors i una idea clara» del que «necessita el Partit Popular i Espanya». «La meva cap, la meva amiga i referència política indiscutible per a mi», va afirmar l'exportaveu del PP.

Un cop més, el diputat avilès es va presentar com la persona que millor pot aconseguir la integració al PP i va subratllar que ja ha sumat a la seva candidatura quatre candidats: Cospedal, José Manuel García-Maragallo, José Ramón García-Hernández i Elio Cabanes. Al seu entendre, aquesta integració és un «exponent màxim» que la integració és possible si ell guanya el conclave aquest cap de setmana.

Després de ser preguntat si el suport de Cospedal pot inclinar la balança a favor seu en el conclave d'aquest cap de setmana, Casado no va voler entrar en xifres i va recordar que l'exministra va tenir un «gran suport» dels afiliats en la primera volta de primàries. Dit això, va apel·lar a un futur del que ella, ha dit, «ha de seguir sent part».

«És ella la que ha de respondre, però considero imprescindible el paper que ha de seguir jugant María Dolores de Cospedal en el partit i a Espanya», va ressaltar Pablo Casado, que va dir que «necessita» comptar amb «els millors». En aquest context, hi va situar també altres persones com el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a qui també vol tenir «molt a prop».