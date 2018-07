Detenen un veí de Lleida sense carnet que simulavaser l'autor d'infraccions

Els Mossos d'Esquadra van detenir l'11 de juliol un home de 64 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Lleida, com a presumpte autor d'un delicte de falsificació documental i defraudació a la hisenda pública, ja que simulava ser autor d'infraccions de trànsit malgrat no tenir carnet. La detenció és resultat d'una investigació iniciada a final d'abril després de tenir coneixement que els titulars de diferents vehicles, que havien estat denunciats, havien identificat la mateixa persona com a conductor en el moment de la infracció. Els investigadors van constatar que, des del 2015, un home havia estat identificat com a conductor de 14 vehicles diferents implicats en 75 expedients. De la investigació policial es desprèn que el detingut era insolvent i no disposava de permís de conduir.