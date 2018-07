ERC es desmarca del nou espai de «centredreta»però li desitja que tingui sort

ERC va felicitar ahir l'expresident Carles Puigdemont pel nou projecte polític que impulsa, destinat, segons ha dit la portaveu republicana Marta Vilalta, «a recompondre l'espai de centredreta», i va descartar que Esquerra pugui integrar-s'hi.

En la roda de premsa posterior a la reunió de la comissió permanent d'ERC, la portaveu del partit, Marta Vilalta va desitjar «bona sort» al projecte polític auspiciat per Puigdemont, que es va presentar ahir a la tarda en un acte a l'Ateneu Barcelonès i que també impulsen l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez.

Vilalta va recordar que Esquerra «és un partit republicà, independentista i d'esquerres», és a dir, no és de centredreta, i sobre el nom elegit per la nova formació, Crida Nacional per la República, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, va assegurar a través d'un missatge a la xarxa social Twitter que el seu partit no és nacionalista.