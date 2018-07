El fiscal demana 48 anys de presó per a l'acusat de matar dos agents rurals a Aspa

La Fiscalia de Lleida demana un total de 48 anys i 4 mesos de presó per a l'acusat de matar a trets dos agents rurals, el 21 de gener de l'any 2017, al municipi d'Aspa, al Segrià.

L'acusat, Ismael Rodríguez, veí de Vacarisses (Vallès Occidental), va confessar haver disparat contra els dos agents rurals que es van acostar a demanar-li que descar-regués l'arma en un vedat de caça d'Aspa, on havia acudit amb un grup de caçadors, encara que en el moment en què van ocórrer els fets el grup s'havia dispersat i l'acusat estava tot sol en una zona d'oliveres.

El fiscal demana 23 anys i 8 mesos de presó per l'assassinat de cadascun dels agents rural, un any per tinença il·lícita d'armes i que l'acusat indemnitzi amb més d'un milió d'euros les famílies de les dues víctimes mortals.

D'altra banda, per al propietari de l'arma amb la qual va disparar l'acusat, l'acusació pública demana un any de presó com a cooperador necessari per a la comissió d'aquest crim.

Els fets van tenir lloc el matí del 21 de gener del 2017, quan Ismael Rodríguez va disparar amb una escopeta als agents rurals Xavier Ribes i David Iglesias i va ser ell mateix qui va trucar als Mossos d'Esquadra per informar dels fets que acabaven de succeir.

L'acusat, que des d'aleshores està en situació de presó preventiva a l'espera del judici, tenia la llicència d'armes caducada i no disposava de l'autorització necessària per caçar en el vedat i anava amb l'arma d'un company.