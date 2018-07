El Govern dona instruccions per reflectir la puja de salaris de funcionaris el mes d'agost

La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, va anunciar ahir dilluns que el secretari d'Estat de Funció Pública, José Antonio Benedicto, i la de Pressupostos, María José Gualda, tancaran i donaran les instruccions perquè la pujada dels salaris dels funcionaris de l'Administració General de l'Estat (AGE) es pugui veure reflectida en les nòmines del mes d'agost.

No obstant això, Batet va assegurar que «això dependrà de cada gestor i de la capacitat d'incorporar aquestes variables». En concret, els empleats públics de l'Estat podrien rebre en la nòmina del mes que ve l'alça salarial fixa del 1,5 % més la variable del 0,25 %, aprovada divendres passat al Consell de Ministres i que correspon a la clàusula de l'acord que establia aquesta pujada si el PIB arribava o superava el 3,1 %.

Així ho va assegurar la titular del Ministeri després de reunir-se aquest dilluns per primera vegada amb els principals representants sindicals de la funció pública (CCOO, UGT i CSIF). En una trobada amb els mitjans posterior va posar en relleu que l'increment del 0,25 % aprovat divendres passat serà «imminent», encara que va destacar que la pujada de l'1,75 % total dependrà de cada àmbit i de cada gestor. D'altra banda, també va assenyalar que està previst un increment addicional del 0,2 % de la massa salarial, que, un cop tingui el vistiplau per part del Ministeri d'Hisenda, es negociarà també amb les organitzacions sindicals per veure com es reparteixen els fons.