Junqueras i Romeva al·leguen que no tenen capacitat d'influir en el procés

El president d'ERC i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i el diputat d'ERC al Parlament i exconseller Raül Romeva van demanar a la Sala Penal del Tribunal Suprem la seva posada en llibertat provisional perquè ja no formen part del Govern i no hi poden incidir, amb la qual cosa no hi ha risc de reiteració delictiva. També van demanar la seva llibertat ahir, els exconsellers Josep Rull i Jordi Turull i el diputat Jordi Sánchez, que afirmen que ara les circumstàncies han canviat, motiu pel qual consideren que han de sortir de la presó. Aquests últims també han ofert tot el seu patrimoni com a garantia per sortir en llibertat.

En l'escrit de l'advocat de Junqueras i Romeva, Andreu Van den Eynde, es ressalta que Junqueras porta 257 dies a la presó provisional i Romeva 115 dies, i se sol·liciten unes mesures menys oneroses per a ells com les compareixences diàries, el control policial, els dispositius de rastreig telemàtic o la presó domiciliària, entre d'altres. Van den Eynde asegura que els dos exmandataris ja no formen part del Govern i que «aquest està actualment desenvolupant la seva activitat amb normalitat». «La soltesa dels meus clients no pot incidir en absolut en actuacions de govern que poguessin remotament assimilar-se als il·lícits pels quals s'ha processat. No hi ha risc de reiteració delictiva rellevant», al·lega.

En el pla personal, ressalta que la reclusió afecta sobretot les seves esposes i fills menors d'edat, i recorda «la necessitat de fer esforços per evitar afectar aquesta relació paternofilial en la mesura del possible donada la situació de presó». També al·lega que el dret de defensa es veuria facilitat si estiguessin en llibertat per poder preparar una causa complexa, a més que així s'evitaria l'estigmatització dels processaments que, si es manté la seva presó provisional, hauran d'acudir cada dia a la vista des de presó. «Aquesta situació no només afectaria la seva consideració pública nacional i internacional, sinó directament a la seva presumpció d'innocència, a més de suposar un immerescut calvari de trasllats».

«No és el mateix acudir a un judici oral de poques sessions i en situació de llibertat, que a múltiples sessions estant cada dia a la presó», argumenten.

La defensa de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull també va presentar ahir una petició d'alliberament davant la Sala Segona del Tribunal Suprem on s'ofereix tot el seu patrimoni personal com a fiança per aconseguir la llibertat provisional. A l'escrit, la defensa argumenta que han desaparegut tots els motius que van justificar al seu dia l'ordre d'empresonament dictada pel jutge Llarena i que no existeix tampoc risc de fugida. La defensa ofereix com a alternativa la possibilitat de detenció domiciliària amb control telemàtic o policial, la retirada de passaport, compareixences o la prestació de fiança.

Al seu escrit de set pàgines, la defensa recorda que «crida poderosament l'atenció» i «hauria de moure a la reflexió el Tribunal Suprem sobre la seva sensibilitat garantista» que «els tribunals de països com Alemanya, Regne Unit o Bèlgica estiguin deixant en llibertat persones pendents d'extradició malgrat el seu escàs arrelament a aquells països, i que aquí, en canvi, s'empresoni preventivament durant tants mesos persones encara innocents malgrat que han acudit a la crida judicial i tenen ple arrelament familiar».