Els lletrats avalen que els diputats suspesos tinguin el seu dret a vot

Els lletrats del Parlament proposen com a solució per no alterar les majories de la cambra que els diputats suspesos pel Tribunal Suprem puguin delegar el seu vot i la seva capacitat de subscriure iniciatives parlamentàries en altres representants que adquiririen la condició de «substituts». En l'informe elaborat pels lletrats, aquests defensen que es garanteixi el vot dels sis diputats suspesos pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena amb «una substitució temporal per part d'un diputat del mateix grup parlamentari».

La solució proposada no exclou que les defenses dels diputats afectats per la suspensió presentin un recurs contra l'aplicació de l'article 384 bis del Codi Penal, tal com ja van fer ahir. L'informe havia estat sol·licitat per la Mesa perquè els serveis jurídics es pronunciessin sobre la suspensió dels diputats acusats de rebel·lió, que són Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Jordi Sànchez.

Segons indiquen els lletrats, els diputats que adquireixin la condició de «substituts» dels que estan suspesos temporalment pel jutge Llarena, poden permetre a aquests últims «exercir el seu dret a vot, així com subscriure les iniciatives parlamentàries pertinents».