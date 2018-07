May renuncia a recaptar impostos en nom de la UE i s'obre a un Brexit «dur»

La primera ministra britànica, Theresa May, va acceptar ahir totes les esmenes plantejades pels diputats favorables al Brexit contra el seu Llibre Blanc, el document que recull la proposta britànica per a la negociació del Brexit. L'esmena més rellevant és la que veta que la Hisenda britànica recapti impostos en nom de la UE, la qual cosa suposa donar un gir de 180 graus al Llibre Blanc.

Un portaveu del govern va confirmar l'acceptació de les esmenes amb l'argument que totes elles són compatibles amb el Llibre Blanc, segons recollia el britànic The Guardian. Aquest canvi podria apropar un Brexit dur. May va dir que estava «contenta d'escoltar les preocupacions dels col·legues» en resposta a les acusacions llançades per l'oposició d'haver fet marxa enrere en la seva postura.

El diputat del Partit Laborista Gareth Thomas va denunciar que «els Brextremistes estan ara al comandament» i va advertir que Brussel·les s'ha adonat d'això «igual que tots nosaltres». «Hem donat un altre pas més cap a la catàstrofe d'un Brexit sense acord que ens volen imposar per la conjunció de la paràlisi del Govern i la confusió parlamentària», va afegir. Així, va defensar la necessitat d'un nou referèndum sobre l'acord per al Brexit com «l'única sortida per a aquest punt mort».

El canvi de rumb de May satisfà els més acèrrims partidaris del Brexit, però podria provocar la ira dels diputats conservadors favorables a la permanència del Regne Unit a la UE i causar encara més inestabilitat.