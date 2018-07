El PSOE diu que l'exhumació de Franco requereix «cert temps»

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va afirmar aquest dilluns que no hi ha cap problema especial per a l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos i es va limitar a assenyalar que la tramitació requereix «cert temps».

«No hi ha cap problema, ni amb la família ni de tramitació, més enllà dels passos que cal donar, que exigeixen un cert temps; la mesura s'aplicarà», va dir en una roda de premsa després de la reunió de la Comissió Executiva federal del PSOE.

Preguntat per la manifestació que va tenir lloc aquest cap de setmana al Valle de los Caídos per protestar per la propera exhumació del dictador, Ábalos va replicar que el PSOE ha «lluitat molt pel dret de reunió i manifestació», de manera que no l'«espanta especialment que els ciutadans puguin fer ús d'aquest dret», però va afegir que té «certa intolerància cap a les idees que signifiquin exaltació de l'odi, de la violència i d'invocació d'idearis d'aquest caràcter».

Per la seva banda, l'expresident del Govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va expressar ahir que «no cal donar importància» a la concentració d'aquest diumenge al Valle de los Caídos com a protesta contra la decisió del Govern d'exhumar les restes del dictador Francisco Franco i diu que aquesta es «farà bé».