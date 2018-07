Puigdemont fa una crida a la unitat en el seu projecte polític per «cristal·litzar» la república

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va proposar ahir constituir a la tardor «un moviment que cristal·litzi en un instrument polític organitzat» denominat Crida Nacional per la República que aglutini totes les persones partidàries de la independència de Catalunya.

El manifest, que van llegir a l'Ateneu Barcelonès el delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, i la diputada de JxCat Gemma Geis, defensa la necessitat d'articular un «moviment sobiranista d'ampli espectre i transversal».

Així mateix, proposa desplegar una estratègia destinada a convertir Catalunya en un estat independent en forma de república i vertebrar «aquest instrument polític a partir de la pluralitat ideològica i els valors de llibertat, el benestar, la prosperitat, l'equitat, la justícia i la solidaritat», entre d'altres.

I planteja «propiciar els grans acords de país en l'àmbit nacional i local, tant de tipus sectorial com electoral per apoderar la ciutadania de Catalunya». Per això, veuen necessari aglutinar «tantes sensibilitats polítiques i socials com sigui possible en una eina d'acció política» que participi en totes les cites electorals fins que s'instauri la república. En aquest sentit, el manifest explicita el compromís de la Crida Nacional de dissoldre's «una vegada aconseguit l'objectiu d'instauració de la República catalana». L'expresident va cridar a totes les persones interessades a unir-se a la Crida i va anunciar que a la tardor se celebrarà una convenció nacional constituent per acordar «la forma i el contingut d'aquest nou espai polític».

El manifest assenyala que «totes les nacions tenen dret a l'autodeterminació; Catalunya no n'és una excepció», i reivindica que, al seu judici, la població catalana va decidir convertir-se en una república independent en el referèndum de l'1-O i que el Parlament ho va ratificar en la proclamació del 27 d'octubre. Consideren que Catalunya viu una situació política excepcional, per la qual cosa creuen que «la situació actual exigeix definir noves estratègies, disposar de nous instruments i renovar aliances per avançar eficaçment en el compliment del compromís sorgit de l'1-O i de les eleccions del 21-D, amb l'objectiu de fer efectiu l'exercici del dret a l'autodeterminació».

«Aquesta és una Crida a favor de la unitat sobiranista i republicana per constituir una organització d'acció política basada en la radicalitat democràtica, la transversalitat ideològica, la transparència en la presa de decisions i en la bona gestió del benestar públic», destaca el manifest llegit ahir. Assegura que aquest moviment està compromès amb els valors republicans i es dirigeix a les persones que vulguin viure «en un país de llibertats i no de repressió», i a les quals comparteixen la necessitat d'unir estratègies en el soberanisme. També defensa que s'ha de formar des de «la generositat i la pluralitat i renunciar als personalismes o a les estratègies de part, perquè la nació catalana disposi d'un moviment sobiranista d'ampli espectre i transversal».

L'acte de presentació de la Crida Nacional va ser presentat per la periodista Pilar Calvo, que va estar a les llistes de JxCat a les eleccions del 21-D, i hi van assistir el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol; l'exconsellera Meritxell Borràs; la portaveu del PDeCAT, Maria Senserrich, i familiars de presos sobiranistes, entre d'altres.

Estava previst que el president de la Generalitat, Quim Torra, assistís a l'acte i hi intervingués, però van cancel·lar el vol que tenia previst d'Hamburg a Barcelona, per la qual cosa al final no va poder acudir-hi i hi va intervenir a través d'un missatge de veu.