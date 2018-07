Troben morts quatre membres d'una mateixa família a l'illa de Tenerife

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir la mort dels quatre membres d'una família trobats en un habitatge a la zona de la Cruz de los Martillos del municipi de l'Orotava (Tenerife), segons van confirmar fonts de l'Institut Armat.

El pare, que és un brigadista de l'Exèrcit de 45 anys, va aparèixer suspès d'una corda. Els cossos sense vida de la dona, de 32 anys, i de les dues filles menors d'edat van ser trobats en una altra habitació de la casa. Els quatre membres de la família són espanyols, segons les citades fonts. Els investigadors de la Guàrdia Civil no van trobar signes de violència en les primeres diligències practicades a l'immoble. Les citades fonts han subratllat que la investigació es manté oberta i que els experts segueixen inspeccionant la zona per demanar dades complementàries a l'autòpsia que es practiqui als cossos a fi de determinar les causes concretes de les morts.

L'alcalde de l'Orotava, Francisco Linares, va negar que s'haguessin usat armes de foc i va afegir que a l'habitatge es va trobar una nota, si bé se'n desconeix l'autor i el contingut i la Guàrdia Civil no va confirmar aquest extrem.