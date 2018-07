Trump i Putin aconsegueixen restaurar la «confiança» bilateral després de la cimera

Els presidents dels Estats Units i Rússia, Donald Trump i Vladímir Putin, respectivament, han aconseguit restaurar la «confiança» fins a «un nivell acceptable» després de passar per la «pitjor» fase de les relacions bilaterals, que ha tingut com a punt àlgid la suposada ingerència russa en les eleccions nord-americanes, fet que tots dos neguen.

Trump i Putin van celebrar ahir la seva primera cimera bilateral al palau presidencial de Hèlsinki, on van ser rebuts d'un en un pel cap d'estat finlandès, Sauli Niinistö.

El cara a cara, en què només van participar ells i els seus intèrprets, va durar més de dues hores i mitja, tot i que estava previst que durés uns 90 minuts. A continuació, van presidir un dinar de treball en el qual ja van participar els seus equips i que es va prolongar dues hores.

«Les negociacions amb Trump han tingut lloc en una atmosfera oberta i constructiva. Crec que han estat reeixides i útils», va dir Putin en una roda de premsa conjunta. Putin va esmentar com a principal resultat d'aquesta cimera que han aconseguit restaurar la «confiança» bilateral fins a portar-la a «un nivell acceptable». En concret, fins «al nivell anterior d'interacció en tots els assumptes d'interès mutu», va reblar. «És obvi per a tothom que les relacions internacionals viuen un període difícil» al qual els Estats Units i Rússia no són aliens, va indicar, i va admetre que la relació bilateral ha passat per «una fase complicada». Trump, per la seva banda, va considerar que «mai no ha estat pitjor que ara» i va culpar d'això els dos països.

El magnat novaiorquès va criticar que els Estats Units no propiciessin abans un «diàleg franc» amb Rússia i va al·legar que «la diplomàcia i el compromís són preferibles al conflicte i a l'hostilitat», no només per als dos països, «sinó per a tothom», en contrast amb les tesis de la premsa i els demòcrates, «que només volen resistir i obstruir».

Trump va celebrar que Washington i Moscou per fi hagin començat un «diàleg productiu». Referent a això va comentar que, tot i que Putin és «un bon competidor», paraula que considera «un afalac», «en tan sols quatre hores» de negociacions van aconseguir revertir la situació. Un dels principals temes de conversa va ser la suposada ingerència de Rússia a les eleccions presidencials del 2016, cosa que investiga el fiscal especial Robert Mueller. Segons van explicar els dos mandataris, Trump va plantejar la qüestió a Putin. «I he hagut de reiterar coses que ja he dit moltes vegades, que l'estat rus mai no va interferir i mai interferirà en assumptes interns nord-americans, inclosos els processos electorals», va subratllar Putin. Per això, va declarar que «l'actual tensió (bilateral) no té una raó sòlida darrere».

«Hem estat una bona estona parlant d'això i (...) Putin té una idea interessant», es va limitar a dir Trump sobre les explicacions del seu homòleg rus. «No veig cap raó per creure que hi va haver ingerència, va dir Trump. «El president Putin m'ha dit que no ha estat Rússia i jo no veig cap raó perquè ho hagi estat», va apuntar. Va carregar contra el «desastre» de les indagacions de Mueller per reiterar que «no hi va haver col·lusió», «zero col·lusió», entre el seu equip i el Kremlin: «La meva campanya va ser neta». La defensa de Trump de la postura russa, que nega qualsevol ingerència en les presidencials, va desencadenar una tempesta política als Estats Units amb crítiques de pesos pesats republicans, fins i tot dels considerats propers a Trump.

«Oportunitat perduda del president Trump perquè Rússia rendís comptes per la ingerència del 2016 i per traslladar una advertència seriosa per a futures eleccions. Aquesta resposta del president Trump serà considerada per Rússia com un senyal de debilitat i crearà molts més problemes que els que resolgui», va afirmar a Twitter el senador Lindsey Graham, membre de la Comissió de Serveis Armats del Senat.

Un dels senadors més propers a Trump, Orrin Hatch, va subratllar que ja està provada la intervenció russa a les eleccions. «Rússia va interferir en les eleccions del 2016. Els serveis secrets estan d'acord en això. Del president cap avall tots hem de fer el que puguem per protegir la nostra democràcia i assegurar-nos que les eleccions futures no pateixin la influència o interferència estrangera, digui el que digui Vladimir Putin o qualsevol altre agent estranger», va argumentar.

L'oposició demòcrata també va carregar contra Trump per «enfortir els nostres adversaris i afeblir les nostres defenses i les dels nostres aliats», en paraules del portaveu demòcrata al Senat, Chuck Schumer. També el portaveu demòcrata a la Comissió d'Intel·ligència de la Cambra de Representants, Adam Schiff, va criticar Trump i els seus comentaris que, considera, donen «llum verd» a Putin per interferir en les legislatives del novembre.