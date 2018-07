Aragonès no anirà a la reunió del Consell de Política Fiscal de demà i estudia enviar-hi un delegat

La Generalitat sospesa no acudir a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d'aquest dijous, o bé enviar un delegat, va dir en roda de premsa ahir la portaveu del Govern de la Generalitat, Elsa Artadi.

«S'ha comentat que, en qualsevol cas, el vicepresident no hi aniria i que o bé delegaria o no hi assistiríem», va afegir Artadi sobre la presència del conseller d'Economia i vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès.

Segons la portaveu, l'únic vot que té valor en aquesta nova reunió és el de la ministra d'Economia i Hisenda, Nadia Calviño, atès que «només s'hi comuniquen fets», i només es permetrà donar alguna opinió als participants.

Va assegurar que el seu Govern «prioritza les reunions bilaterals» amb el Govern estatal, com les que presideix Aragonès, i va dir que espera que aquestes es puguin reunir abans de l'estiu.

«En el cas del CPFF tothom sap que l'únic vot que val és el del Ministeri, que té el 50 %, i per anar a rebre les instruccions pot fer-ho una altra persona, però ja veurem si es delega o no es delega», va afegir Artadi.

Va dir també que el Govern de la Generalitat és conscient que la reunió del CPFF és la més mediàtica i la que més repercussió genera, però va afegir que la seva aproximació amb el Govern espanyol és a força de bilaterals, i en cada pas s'analitzarà la seva presència en funció de la incidència que pugui tenir o no la presència del Govern. «Veurem si anem a les reunions multilaterals en funció de la utilitat», va agregar la portaveu.

Sobre la decisió del Govern central d'ampliar en dues dècimes l'objectiu de dèficit, en el cas de la Generalitat suposa una mica més de 400 milions d'euros: «Sempre hem reclamat que la distribució de l'objectiu de dèficit no estava ben feta», va sostenir la portaveu. Va dir que aquest repartiment deixava els Ajuntaments al marge i que la distribució entre Govern central i comunitats autònomes «era clarament asimètrica» i va valorar que el nou repartiment dona una mica de marge.

«Veurem la setmana que ve en el sostre de despesa, que és l'altra variable que condiciona, quant de marge tenim», va dir Artadi, que va considerar que les xifres de l'any que ve haurien de reflectir la millora de l'economia catalana.

El secretari general d'Units per Avançar i diputat del grup del PSC, Ramon Espadaler, va considerar una «mala notícia» que Aragonès no assisteixi al Consell de Política Fiscal i Financera i va opinar que el Govern «ha d'acudir» a tots els àmbits on es debati el finançament. «La renúncia a assistir a la reunió del CPFF anunciada pel vicepresident Aragonès és una mala notícia. El Govern ha d'acudir a tots els àmbits en els quals es debati el finançament de les comunitats autònomes. Bilateralitat i multilateralitat no són excloents», va afirmar Espadaler.