ERC esclata contra JxCat: «Menteixen. És intolerable. Si tenen un cap de setmana difícil no és el nostre problema»

El president del grup d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha comparegut davant la premsa per esclatar contra JxCat. Els de Carles Puigdemont havies acusat el president del Parlament, Roger Torrent, i als republicans de saltar-se un acord que haurien tancat per deixar el líder de JxCat al marge de la substitució de diputats derivada de la interlocutòria del Suprem. I Sabrià ha replicat carregant durament contra JxCat.

"El que ha passat és gravíssim. S'ha sortit a mentir. JxCat sap perfectament que no hi havia cap acord i per això es va posposar la Mesa i per això ens hem reunit aquest matí. Tothom avui a les 9:00 sabia que no hi havia un acord. És intolerable que menteixin", ha etzibat. A més, el republicà assegura que les acusacions de JxCat responen a un intent de "tapar les seves diferències internes".

"Avui la discrepància principal ha estat dins un grup, no entre grups. Un grup que ha votat diferent a la Mesa. Nosaltres no podem resoldre els problemes intern de JxCat. Si tenen un cap de setmana difícil, no és el nostre problema", ha sentenciat, recordant l'abstenció d'Eusebi Campdepadrós a la Mesa diferenciada del vot en contra de Josep Costa, i que al final de la setmana hi ha l'assemblea del PDeCAT que arriba després que Puigdemont hagi presentat la seva plataforma política al marge del partit.

L'emprenyada d'ERC és manifesta. I ben gran. Tant malament els han sentat les paraules de JxCat que han arribat a posar en qüestió que la relació entre els dos grups independentistes torni a ser igual. "A una part de JxCat no li anava bé la proposta de Torrent. És legítim, però el que no ho és, és sortir i mentir. Avui s'han trencat clarament confiances", ha etzibat Sabrià amb to molt seriós des del Parlament.

Malgrat això, el republicà ha assegurat que ERC "treballarà des d'ara mateix per recosir la confiança i resoldre les diferències". "Hem de defensar la majoria independentista a capa i espasa. Hi ha voluntat de seguir i refer les confiances que s'han estripat, no per un desacord sinó per haver mentit de manera descarada", ha comentat, tot afegint, però que "això no treu que és inadmissible el que ha passat". I és que ERC ha insistit en aquesta idea, tot mostrant-se "decebuda" per l'actitud de JxCat. En aquest sentit, el que sí ha volgut és limitar l'enfrontament i el trencament a "la discrepància en l'àmbit parlamentari", tot intentant deixar el Consell Executiu al marge. "Volem separar-ho de l'estabilitat del Govern i el bon fer del Govern", ha dit.

La reconstrucció de les relacions entre ERC i JxCat, però, no sembla que hagi de ser immediata. De fet, Sabrià marca la negociació com allargada en el temps i amb la intenció que sigui tan intensa i extensa com calgui per "evitar arribar sense acord o per a que es resolgui a l'últim minut de la propera vegada que es presenti la situació" de la suspensió dels diputats. "S'ha de bastir la solució des de ja", ha afegit.

A hores d'ara, però, ERC continua defensant que la proposta de Torrent de substituir temporalment els sis diputats, inclòs Puigdemont, és la millor perquè "no altera majories, garanteix els drets de tothom i preserva els drets de Puigdemont ara i en el futur". "Teníem sobre la taula aquesta proposta, que funcionava per totes les parts. En cap cas se'n va concretar cap altra. Parlar avui d'altra proposta no aporta solucions", ha dit, negant de pas que la iniciativa de JxCat d'aplicar per separat la interlocutòria als diputats i a Puigdemont els hagués arribat abans.