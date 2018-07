Espanya autoritza Proactiva Open Arms a desembarcar la supervivent i els dos cadàvers al port de Palma

El Govern de Pedro Sánchez ha acceptat la petició de l'ONG espanyola Proactiva Open Arms de desembarcar a un port espanyol amb els cadàvers d'una dona i d'un bebè, i amb una dona encara amb vida que ahir van ser trobats per l'ONG en plena operació de rescat al Mediterrani Central, segons han informat a Europa Press fonts governamentals.

Aquestes mateixes fonts han precisat que l'arribada dels dos vaixells de l'organització --'Open Arms' i 'Astral'-- està prevista per a dissabte 21 de juliol al port de Palma. Segons han assegurat, el primer que se li facilitarà a la supervivent és atenció mèdica i sanitària, al mateix temps que han posat l'accent en el "tractament digne" dels morts.

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha ofert Mallorca a Proactiva Open Arms perquè hi puguin desembarcar. A través del seu compte oficial de Twitter, Armengol ha manifestat que des de Balears ofereixen la seva ajuda i solidaritat a l'entitat i ha dit que des de la Conselleria de Serveis Socials es coordinaran els tràmits.

Proactiva ha anunciat aquest dimecres que els seus dos vaixells ja s'estan dirigint costes espanyoles, després de sol·licitar al Centre de Coordinació Marítim espanyol que assumeixi l'operació de rescat de l'ONG en la qual va trobar tots dos cossos i una dona moribunda al mar.

L'organització ha rebutjat el desembarcament a un port italià perquè "presenta molts factors crítics". En aquest sentit, recorda les declaracions del ministre de l'Interior d'Itàlia, Matteo Salvini, que va titllar de "mentides i insults" la documentació oferta per l'ONG per a l'operació de salvament. A més, ha expressat el seu temor per la protecció de la dona supervivent i "la seva completa llibertat per atestar en condicions de tranquil·litat i seguretat".