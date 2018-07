Esquius defensa la lleialtat institucional entre cossos policials

El nou comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, el surienc Miquel Esquius, veu imprescindible una «recíproca lleialtat institucional» amb Policia Nacional i Guàrdia Civil i advoca per la «màxima professionalitat» perquè el cos, després d'una «època difícil», recuperi «l'orgull» i la confiança de les institucions. Així ho apunta en una carta que ha remès a tots els agents del cos, després de ser nomenat dimarts de la setmana passada nou cap de la policia en substitució del comissari Ferran López, que va comandar el cos durant els vuit mesos d'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Esquius afirma en la carta que, «després d'una època difícil, continua sent prioritari recuperar l'orgull de pertànyer a un dels cossos policials més antics d'Europa». «I ho hem de fer des de la màxima professionalitat, individual i col·lectiva, recuperant la confiança d'aquelles institucions que l'hagin posat en dubte», apunta.

El nou comissari en cap ressalta a més que els Mossos d'Esquadra tenen la «missió» de millorar la seguretat i que per a això «és imprescindible» la col·laboració, la coordinació i la «recíproca lleialtat institucional» amb les policies locals, els cossos i forces de seguretat de l'Estat i la resta d'actors socials que intervenen en el benestar i la cohesió social. En aquest sentit, promet que no «escatimarà esforços» per fer les coses «el millor que sàpiga», si bé admet que necessitarà «la implicació i l'ajuda» de totes les persones que integren el cos. «Entre tots, cadascú des de la seva parcel·la de responsabilitat, treballem per millorar la seguretat i el benestar dels nostres conciutadans», indica Esquius.