Itàlia no deixarà atracar als seus ports més vaixells d'Open Arms

El ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, va tornar a enviar ahir un missatge a les ONG que rescaten vides al Mediterrani. Concretament, va avisar els vaixells Astral i Open Arms, tots dos de l'organització badalonina Proactiva Open Arms, que s'estalviïn «temps i diners». «Els ports italians els veuran en postal», va advertir a les dues naus que segons ell han tornat al Mediterrani «a carregar éssers humans».

En una piulada a Twitter, el polític de la Lliga Nord va acompanyar aquest missatge d'un mapa en el qual identifica la posició de diverses embarcacions al Mediterrani, com ara el vaixell Lifeline, atracat a Malta, i les dues naus de Proactiva Open Arms, que emmarca dins l'àrea d'actuació del Centre de Rescat de Líbia. Fa unes setmanes, Salvini va negar a l'organització alemanya Mission Lifeline atracar el seu vaixell amb més de 200 migrants a bord, després de titllar el personal de «pseudovoluntaris». «Avís a navegants: les ONG no posaran més els peus a Itàlia», va amenaçar llavors el ministre. Finalment, l'embarcació va obtenir autorització per atracar a Malta i diversos estats van comprometre's a repartir-se els immigrants rescatats.

D'altra banda, Proactiva Open Arms va acusar ahir les patrulleres líbies de deixar morir una dona i un nen al mar, a 80 milles de les seves costes, en destrossar la barcassa en la qual es trobaven, després que es neguessin a pujar al vaixell per tornar al país nord-africà. Els vaixells Open Arms i Astral, de Proactiva Open Arms, van localitzar ahir al matí una barca abandonada d'uns deu metres completament destruïda amb una dona en estat d'hipotèrmia i de xoc i dos cadàvers, el d'una dona i un nen de curta edat.

Segons ha informat l'ONG en un comunicat des de Barcelona, des d'on també ha difós imatges del rescat, la dona trobada amb vida es troba estable a bord de l'Open Arms sota les atencions de l'equip mèdic especialitzat en emergències que viatja a bord del vaixell.

L'ONG va informar que el vaixell Open Arms, en la seva travessia cap a la zona de rescat, va ser testimoni ahir per ràdio de converses entre la patrullera líbia 648 (anomenada RAS-AL JADAR) i un vaixell mercant en les que sol·licitaven a aquest últim que posés rumb a una posició concreta on es trobava una barca en perill, punt al qual es van dirigir.

Hores més tard, després de reclamar insistentment la presència de l'esmentada patrullera, van comunicar la posició de la barca.

D'altra banda, ahir la Generalitat va aprovar concedir la Creu de Sant Jordi a aquesta ONG en reconeixement a la seva tasca.