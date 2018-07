JxCat insta ERC a aclarir si dóna suport als processats o «blanqueja el PSC del 155»

JxCat ha instat avui ERC a clarificar si el grup i el president del Parlament, Roger Torrent, defensa "la dignitat dels diputats" processats, entre ells l'expresident català Carles Puigdemont, o en canvi vol "blanquejar el PSC del 155".

Així s'han expressat en roda de premsa al Parlament el portaveu del JxCat, Albert Batet, i els adjunts Eduard Pujol i Gemma Geis, que han valorat el xoc amb ERC per la negativa de Torrent a donar un tracte diferenciat a Puigdemont respecte als altres diputats presos (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull) en l'aplicació de les suspensions decretades pel jutge Pablo Llarena.

Fonts de JxCat han lamentat la "paradoxa" d'ERC de "voler suspendre obsessivament" Puigdemont com a diputat malgrat que "la majoria absoluta del Parlament, amb els vots d'ERC inclosos, va votar investir-lo quan fos possible".

La "crisi" viscuda avui al Parlament, al·leguen des de JxCat, s'ha produït quan Torrent "ha ignorat l'acord" entre JxCat i ERC "al màxim nivell" per substituir temporalment els cinc diputats suspesos a la presó però no Puigdemont, un pacte que no obstant això neguen els republicans.

Després que el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, hagi acusat JxCat de "mentir de manera descarada" en parlar d'acord trencat per Torrent, un dels portaveus de JxCat, visiblement irritat, ha comentat en conversa informal amb els periodistes que té la "consciència molt tranquil·la" perquè considera que no ha "mentit".

Batet ha explicat que, si bé estan d'acord a substituir els presos per a aquest ple per d'altres diputats presents, ha deixat clar que "mai" acceptaran la substitució de Puigdemont. "Per a nosaltres és una línia vermella", ha subratllat.

De la seva banda, Pujol ha denunciat que Torrent s'ha "saltat un acord" que, segons la seva versió, tenien amb ERC -cosa que Esquerra desmenteix-, i li ha retret que hagi "donat prioritat a un pacte amb el PSC", grup que sí ha donat suport a la proposta del president de la Cambra per aplicar una substitució temporal per a tots els processats, inclòs Puigdemont.

"Demanem a ERC que aclareixi quina és la posició de Torrent: o es defensa la dignitat dels diputats o es blanqueja el Partit Socialista del 155, o una cosa o l'altra", ha afegit Pujol.

De la seva banda, Batet ha insistit que hi havia un "acord verbal" amb ERC que no s'ha traslladat a la Mesa, en la qual no obstant això el vot diferenciat no ha estat només amb Esquerra, sinó que hi ha hagut divisió a JxCat.

Batet ha dit que aquesta divisió entre els dos membres de JxCat a la Mesa, Josep Costa i Eusebi Campdepadrós, ha estat acordada entre ells com una forma d'"expressar" la posició del grup contrària a la proposta de Torrent, que a més permetia provocar un empat.

En tot cas, Batet ha remarcat que el desacord en el bloc sobiranista "és un tema estrictament de Mesa", pel que no afecta el Govern que comparteixen els dos grups i que està presidit per Quim Torra.

Sobre si els diputats suspesos pel jutge del Suprem Pablo Llarena deixaran de cobrar les seves nòmines, el portaveu ha afirmat que qui gestionen aquests tràmits faran "allò que hagin de fer", però ha puntualitzat que els processats "no volen cobrar uns diners que hagin de tornar" i tampoc desitgen "generar problemes".

Això no obstant, Gemma Geis ha indicat que, segons el seu parer, els processats no estan "suspesos", perquè no hi ha hagut un acord al Parlament en aquest sentit.