JxCat vol que la suspensió dels diputats només s'apliqui avui i demà

La substitució temporal dels diputats suspesos pel Tribunal Suprem ha obert un debat intern a les files de l'independentisme, en el qual JxCat exigeix que la solució que adopti la Mesa del Parlament només s'apliqui «de manera excepcional» en el ple d'avui i demà.

La Mesa va ajornar fins avui al matí la seva decisió sobre com ha d'aplicar la resolució judicial que suspèn sis diputats -de JxCat i ERC-, si bé els grups ja disposen de l'informe dels lletrats de la cambra, que planteja que deleguin el seu vot i les seves funcions a altres diputats «per substitució temporal». Aquesta solució, segons les diverses fonts parlamentàries consultades, té el vistiplau d'ERC, el PSC i els comuns, el rebuig de Ciutadans, el PPC i -per motius diferents- la CUP, mentre que a JxCat hi ha hagut un intens debat al respecte.

Fonts de JxCat van recalcar que el grup no demanarà a cap dels seus diputats suspesos pel Suprem -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull- que renunciï a l'acta, perquè no creu que sigui d'aplicació aquesta suspensió. «En tot cas, sí que demanarem que la decisió que s'adopti a la Mesa s'apliqui només de manera excepcional els dos dies de ple que queden» abans de l'aturada estiuenca, és a dir, avui i demà, van afegir des de JxCat.

Segons el grup que lidera Puigdemont, «el context judicial no està tancat i pot fer variar moltes coses», ja que d'entrada els diputats suspesos han «recorregut» la decisió del jutge Pablo Llarena i han demanat la «llibertat provisional», mentre que «la justícia alemanya ha evidenciat que no hi ha causa de rebel·lió, ni sedició, ni violència». Segons fonts parlamentàries, el president del Parlament, Roger Torrent, va recalcar en la reunió d'ahir de la Mesa que la qüestió ha de quedar tancada en la reunió d'avui a les 9 del matí, abans de l'inici del ple, o bé, en cas de no arribar-se a un acord, suspendria la sessió just abans que hi hagi una votació, que en aquest cas ja seria a la tarda, amb el debat sobre la convalidació d'un decret llei sobre finances públiques.

Torrent va apostar per un acord que compleixi tres premisses: que cap dels diputats suspesos pel Suprem hagi de renunciar a l'acta, que no es modifiquin les majories parlamentàries i que els acords que prengui el ple siguin efectius.

La portaveu d'ERC al Parlament, Anna Caula, va argumentar que el fet que aquests diputats puguin delegar el vot i les seves funcions no representa cap frau de llei, «al contrari, qui pot cometre frau de llei és el que està intentant alterar les majories democràtiques que hi ha al Parlament».

En canvi, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va demanar a la Mesa que «garanteixi» que es compleixi la resolució del Suprem que suspèn els diputats processats per rebel·lió i va advertir que presentaran un recurs d'empara si no ho fa. «Les resolucions judicials s'han de complir. El que no pot ser és que no complim una resolució judicial perquè a l'independentisme no li vagi bé», va dir Arrimadas. També el diputat del PPC al Parlament Alejandro Fernández va alertar que permetre el vot delegat dels diputats suspesos seria un «frau de llei» i es va mostrar partidari que «renunciïn» al seu escó perquè puguin ser substituïts.

El secretari segon de la Mesa del Parlament, el socialista David Pérez, va assegurar que el seu grup espera que la Mesa compleixi la resolució del Suprem i «suspengui i substitueixi» temporalment els diputats processats, i que, si no hi ha un acord sobre aquesta qüestió, se suspengui el ple d'avui.

La portaveu parlamentària de Catalunya En Comú-Podem, Elisenda Alamany, va dir que qualsevol solució sobre la suspensió dels diputats processats no ha de «vulnerar» les majories del Parlament i no ha de ser «simbòlica».