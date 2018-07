La Policia Nacional expedienta l'agent que va agredir un fotoperiodista

La Policia Nacional ha obert un expedient informatiu a un agent del cos que suposadament va agredir dilluns al vespre a Barcelona el fotoperiodista Jordi Borràs, en un incident en el qual tots dos s'han creuat denúncies per insults i contusions. La defensa de Borràs va assegurar que la denúncia del policia és un intent d'equiparar l'agressió amb una baralla i demanava als testimonis de l'agressió si podien aportar-ne imatges. Segons fonts policials, el suposat agressor és un agent de la Policia Nacional destinat a Barcelona, on fa tasques burocràtiques, a qui ara la Direcció ha obert un expedient informatiu en primera instància per descobrir el que ha passat.

Ahir al vespre, unes 150 persones es van concentrar davant la comissaria de la Verneda de Barcelona per mostrar el seu suport a Borràs. Els manifestants, convocats pels CDR, van cridar consignes com «Sense resposta cap agressió», «Fora les forces d'ocupació» o «1 d'octubre ni oblit ni perdó».