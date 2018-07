El president de Flandes mostra «preocupació» per la situació dels presos

?El president de Flandes, Geert Bourgeois, va celebrar ahir l'obertura del diàleg entre el Govern i la Generalitat tot i que va expressar «preocupació» per la situació dels líders independentistes presos, ja que considera, després de les decisions de la justícia belga, que no hi va haver rebel·lió. Bourgeois es va entrevistar per primera vegada al Palau de la Generalitat amb el president català, Quim Torra, qui en la roda de premsa posterior li va agrair la «calorosa acollida» que van donar a l'expresident Carles Puigdemont quan se'n va anar a Bèlgica la tardor passada.