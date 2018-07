Torra minimitza el «no» d'ERC a unir-se a la Crida i diu que «no es dirigeix a partits»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va destacar ahir que el moviment polític impulsat per l'expresident Carles Puigdemont Crida Nacional per la República no es dirigeix a partits sinó als ciutadans, i va destacar que ja compti amb 15.000 adhesions, quan se li va preguntar pel no d'ERC a unir-s'hi. En roda de premsa al costat del president de Flandes, Geert Bourgeois, en visita institucional a Catalunya, Torra va destacar que «comença un nou moviment polític que vol conjuminar voluntats i l'important és veure quin recorregut té».

«No crec que es dirigeixi a partits, es dirigeix a ciutadans», va ressaltar, insistint que és un moviment polític que té ambició unitària i de respecte a la pluralitat, segons les seves paraules.

Per la seva banda, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, va descartar que el suport de Torra a la Crida afecti la cohesió del Govern que comparteixen JxCat i ERC, ja que va remarcar que les adhesions són «a títol personal». En una roda de premsa posterior a la reunió del Govern, Artadi va remarcar que ella forma part d'un govern «de coalició» en el que «no han de tenir cap efecte» qüestions que són de l'àmbit més «polític i electoral», en el que pot haver «més sintonia o no» entre partits. També va insistir que l'adhesió de Torra a la Crida és «a títol personal» i no en nom del Govern.

Des de les files republicanes, la portaveu d'ERC al Parlament, Anna Caula, va celebrar la creació del nou projecte polític perquè considera que «el país necessita un centredreta fort». En una roda de premsa, la portaveu republicana va considerar que el nou projecte impulsat per Carles Puigdemont, Quim Torra i Jordi Sànchez «neix per cobrir un espai independentista que també necessita tenir els seus altaveus».

En la presentació del projecte polític de dilluns, Puigdemont, per videoconferència, va apel·lar a la unitat com a factor clau de la Crida Nacional i la portaveu republicana es va mostrar favorable a la «unitat d'acció». «És el que ens farà més forts», va assegurar i va aclarir que en el soberanisme hi ha molts segments que necessiten estar representats, per la qual cosa veu en la Crida una cosa que potencia un d'aquests sectors. Caula va concloure que amb els impulsors de la Crida Nacional «s'adapten a les seves necessitats, per aconseguir un centredreta potent» el que considera que és una bona notícia per als espais que hi estan representats.



«No és una cosa nova»

La CUP, per la seva banda, es va mostrar més crítica amb el nou moviment polític, ja que posa en dubte que aquest sigui «alguna cosa nova» ja que les dades d'inscripció dels seus associats «estan sent gestionades pel grup de JxCat». El diputat de la CUP Vidal Aragonès va explicar que la formació presentada per Puigdemont ha començat a inscriure associats i que, en el formulari per gestionar les dades personals, figura com a responsable dels mateixos, la coalició -i grup parlamentari- JxCat. En aquest context, Vidal Aragonès es va preguntar «fins a quin punt es pot dir que es tracta d'un projecte nou», o si més aviat estem parlant «de la continuïtat d'un altre d'anterior ja que a nosaltres ens sembla que de nova no en té molt». Va reclamar, en aquest sentit, als promotors de la CNR que aclareixin «on se situen ideològicament en l'eix dreta-esquerra». «Quin model té sobre l'ensenyament i la sanitat públics, i sobre la tributació proporcional per rendes perquè paguin més les més altes?», es va preguntar el diputat. «Nosaltres la unitat l'entenem d'una altra manera, és consensuar uns mínims per construir la república, i passa per la unitat popular, cosa que no té res a veure amb aquest projecte polític, passa per donar alternatives a les classes populars», va concloure Aragonès.

Mentrestant, els exconsellers Joaquim Forn, Lluís Puig, Josep Rull i Jordi Turull aposten perquè el PDeCAT contribueixi a la creació de la Crida. En un article publicat al diari Ara i a El Punt Avui defensen que «la decisió més transcendent de l'assemblea del PDeCAT ha de ser respondre positivament a aquesta Crida Nacional i articular els instruments necessaris per culminar la creació d'aquest nou espai polític al llarg de la tardor d'aquest any».

Qui ja s'hi ha sumat ha estat Reagrupament Independentista, que ahir va anunciar que s'adhereix al projecte polític impulsat per Carles Puigdmeont, «el president legítim de Catalunya». La formació es mostra convençuda que el moviment tindrà un ressò enorme i recollirà moltes adhesions.