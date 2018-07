La Unió Europea reclama elfinal de la violència a Nicaragua

L'alta representant de Política Exterior i de Seguretat Comuna de la UE, Federica Mogherini, ha enviat una carta al ministre d'Exteriors de Nicaragua, Denis Montcada, en què exigeix la fi de «la violència, la repressió i les detencions arbitràries» i va confirmar la disposició de la Unió Europea a acompanyar i donar suport al procés de diàleg nacional.

Després de la decisió dels participants a la taula de diàleg nacional de convidar organismes internacionals com a observadors del procés, l'alta representant ha assegurat que la UE està preparada per prestar el seu suport, en particular pel que fa a la democratització i les qüestions electorals per dur a terme les reformes necessàries i un procés electoral «totalment democràtic i a temps».

Mogherini va confirmar que el seu oferiment no ha rebut resposta de moment, tot i que va enviar la missiva durant la tarda de dilluns per la qual cosa encara no ha transcorregut el temps suficient.

A més, en la carta recalca que espera «la fi immediata de la violència, la repressió i les detencions arbitràries i que es respectin les llibertats fonamentals». També expressa el seu condol a totes les víctimes de la violència i ha demanat que els culpables siguin posats a disposició de la Justícia.