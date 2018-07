Absolt l''estafador de l'amor' dels delictes d'estafa i apropiació indeguda per un préstec de 2.280 euros

El Jutjat penal número 1 de Barcelona ha absolt el conegut com 'estafador de l'amor', Albert C.O. dels delictes d'estafa i apropiació indeguda per un préstec de 2.280 euros que li va fer una dona a qui va conèixer a través de l'aplicació de cites Badoo i que l'acusat va tornar mesos després. Els dos es van conèixer al novembre del 2015 i la dona va denunciar-lo quan va acabar la relació, un mes i mig més tard. Segons la denunciant, Albert C.O., li havia fet creure que necessitava els diners per a les seves necessitats bàsiques, perquè li havien robat el DNI o perquè tenia problemes de salut i no podia costejar-se els tractaments que no li cobria la Seguretat Social. El jutge considera que la dona podria haver evitar els fets si hagués mantingut "una mínima autoprotecció o diligència" i que els motius donats per l'home "semblaven mentides o enganys difícilment creïbles". Albert C.O. va acabar retornant 2.400 euros a la dona a l'abril següent.

El jutge constata com la primera entrega de diners es va efectuar quan ambdós no es coneixien personalment encara, sinó només a través del xat, després que li haguessin robat el DNI i hagués de desplaçar-se urgentment a Andorra per tancar un negoci; i com posteriorment li va donar altres quantitats amb l'argument que per rebre uns diners que el seu pare li havia de tornar el seu compte havia de tenir un saldo positiu i amb un import mínim.

"Resulta difícilment creïble que avui en dia, amb el mitjans informàtics que hi ha, una persona amb recursos i comptes bancaries amb saldo positiu, no pugui obtenir diners tot i haver perdut el DNI i targetes, resulta igualment increïble que per poder efectuar una transferència a un compte aquest hagi de tenir un saldo mínim i resulta igualment poc creïble que una mútua o la seguretat social no cobreixi proves mèdiques o intervencions quirúrgiques", argumenta la sentència, que recorda que una de les entregues s'hauria efectuat just davant l'Hospital Cínic, on Albert C.O. estava suposadament ingressat arran d'un accident. A més, el jutge tampoc creu que els metges el deixessin sortir al carrer vestit amb roba normal per recollir els diners.

En el judici, Albert C.O. va desmentir la versió de la denunciant i que li demanés diners perquè havia perdut el DNI, que hagués d'anar a Andorra a fer unes transferències bancàries o que hagués tingut un accident, que estigués ingressat a l'Hospital Clínic i que necessités diners per certes proves i pròtesis que no incloïa la sanitat pública. De fet, va assegurar que no recordava moltes d'aquestes excuses i va dir que no eren certes.

El jutge tampoc considera que l'home pugui ser acusat d'apropiació indeguda perquè la dona li va deixar els diners com a préstec. La fiscalia, per la seva banda, demanava 2,5 anys de presó per l'estafa i apropiació indeguda dels 2.280 euros.