La família de Franco renuncia a fer-se càrrec de les despulles del dictador

La família de Francisco Franco ha comunicat al Govern espanyol que no té intenció de fer-se càrrec de les restes del dictador, que es troba enterrat al Valle de los Caídos i que l'Executiu de Pedro Sánchez exhumarà, a tot estirar, a final d'estiu, segons va anunciar la vicepresidenta del Govern espanyol, Carmen Calvo, i van informar fonts de La Moncloa. Calvo va afirmar que si no s'ha pogut complir el compromís inicial d'exhumar Franco durant el mes de juliol ha estat precisament per aquesta oposició de la família a fer-se càrrec de les restes. En tot cas, va afirmar que l'Església no hi posa objeccions, de manera que el Govern espanyol iniciarà aviat tots els procediments necessaris per complir el compromís de Sánchez, que aquest mateix dimarts va afirmar al Congrés dels Diputats que l'exhumació es produirà «en breu».

«Donarem compliment a l'informe dels experts que deia que no es pot tenir les restes de Franco a un lloc on hi ha tantes víctimes dels dos bàndols», va dir Calvo en declaracions a la Cadena Ser.