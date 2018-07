El Govern investigarà si la policia va comunicar-se per canals no oficials l'1-O

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va dir que indagarà si la Policia Nacional va utilitzar un canal de comunicació paral·lel durant la celebració del referèndum de l'1-O a Catalunya: «No en tenia notícia i és un assumpte que investigarem».

En una entrevista aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, va respondre així a la possibilitat que els agents utilitzessin un segon canal de comunicació per organitzar el dispositiu policial durant la jornada que va acabar amb miler de ferits com a conseqüència de l'actuació de les forces policials estatals. Buch va considerar que haurien de donar explicacions el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos i l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido, com a responsables del dispositiu policial: «Seria bo per aclarir qualsevol dubte que sortissin i donessin les explicacions pertinents».

El conseller també va detallar que ha demanat una reunió al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, de la qual espera resposta: «Vull pensar que no trigarà massa a donar-me hora, perquè estem parlant de la seguretat dels ciutadans».