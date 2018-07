El jutge desestima la demanda contra el llibre «Fariña»

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 7 de Collado Villalba ha desestimat la demanda presentada per l'exalcalde d'O Grove, Alfredo Bea Gondar, contra l'editorial del llibre Fariña i el seu autor, Nacho Carretero. La resolució absol els demandats i condemna a pagar les costes al demandant, l'exalcalde d'O Grove. A més, estableix que contra la sentència es pot interposar recurs d'apel·lació. L'exalcalde va presentar la demanda per «vulneració de dret a l'honor» per la inclusió del seu nom a les pàgines 234 i 242 del llibre. Sol·licitava que es condemnés els demandats solidàriament a pagar 500.000 euros en concepte d'indemnització per «danys morals» i «perjudicis».