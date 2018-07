L'Audiència de Navarra manté en llibertat els membres de La Manada

L'Audiència de Navarra ha desestimat els recursos interposats pel Fiscal, l'acusació particular, que representa la víctima, i les acusacions populars -l'Ajuntament de Pamplona i el Govern de Navarra- contra la interlocutòria del 21 de juny en la qual es decretava llibertat provisional per als 5 membres de La Manada, condemnats a 9 anys de presó per un delicte d'abús sexual amb prevalença a una jove el 7 de juliol del 2016 a la celebració dels Sanfermines.

La sala indica que la decisió un cop coneguda la sentència del 21 de juny és «ferma» i contra ella no s'hi pot interposar cap recurs. L'acte torna a tenir el vot particular del president de la sala, que mostra la seva «discrepància» respecte que la presó provisional pugui ser eludida mitjançant fiança i advoca per la pròrroga de la presó provisional sense fiança fins a la meitat de la pena imposada, és a dir, 4 anys i 6 mesos de presó.

Pel que fa a la situació del guàrdia civil Antonio Manuel Guerrero, que va acudir a una oficina del DNI a Sevilla per intentar obtenir el passaport -que té retirat-, la sala indica que serà objecte de la deguda resolució en un acte independent.

En la resolució del 21 de juny, la sala, amb majoria de dos magistrats a un, va decretar la llibertat provisional de La Manada basada que no apreciaven risc de fuga dels condemnats en haver-se reduït «notablement» la sentència les penes que sol·licitaven les acusacions i en no apreciar tampoc risc de reiteració delictiva.