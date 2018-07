El ministeri reconeixerà totes les víctimes de l'atac a la Rambla

El ministeri de l'Interior reconeixerà totes les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de l'any passat a Catalunya encara que presentin la seva sol·licitud fora de termini, que finalitzarà oficialment el dia que es compleixi el primer aniversari de l'atac. Així ho va comunicar el ministre Fernando Grande-Marlaska en una carta a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el dia 11 de juliol.

En la missiva, a la qual ha tingut accés l'ACN, assegura que en els possibles casos que excedeixin l'any marcat per llei, es buscarà una solució en la qual «prevalguin els drets dels afectats per sobre dels terminis legals». Grande-Marlaska ha respost així a la carta que Colau li va enviar el 4 de juliol, demanant l'ampliació del termini legal, al·legant que les víctimes topen amb problemes burocràtics o desconeixen els detalls del procés.

Interior remarca que en molts casos el termini legal per ser reconegut com a víctima no s'acabarà el 17 d'agost, com temen algunes, sinó que l'any de marge començarà a comptar quan les persones ferides que es trobin de baixa rebin l'alta o quan les seqüeles es considerin consolidades.

Aquesta flexibilitat en els terminis per al reconeixement de l'estatut de víctima sempre ha existit, entre altres coses perquè per poder demanar les indemnitzacions i ajudes cal primer tenir el diagnòstic acreditatiu de les seqüeles psicològiques o físiques, que en molts casos s'allarga molt més d'un any.

Segons va avançar El País i van confirmar fonts d'Interior a l'ACN, en total el ministeri comptabilitza 68 persones reconegudes com a víctimes dels atemptats del 17 d'agost a Catalunya, 14 de mortes (en l'atemptat van morir 16 persones, però la família d'una de les víctimes va declinar les ajudes i una altra família no les ha sol·licitat). La resta es consideren persones ferides durant els atemptats.

Fins ara, Interior ha gestionat 223 expedients d'ajudes i indemnitzacions, dels quals 106 (83 estimats) ja han estat resolts i 117 segueixen el seu curs.

Una mateixa persona pot tenir més d'un expedient obert, per lesions i ajuda psicològica, per exemple. En concret, hi ha 99 expedients per lesions no invalidants i incapacitat temporal, dels quals se n'han estimat 13, se n'han denegat 11 i 75 estant pendents de resolució.

També hi ha 72 expedients d'ajudes psicològiques, sanitàries i per pròtesis, dels quals se n'han estimat 40, sis han estat desestimats i 26 estan pendents de resoldre. A més, un expedient per incapacitat permanent parcial està en tramitació; d'ajudes per estudi se'n van demanar quatre però es van desestimar totes; per danys materials se n'ha desestimat un i un altre s'està fiscalitzant; i hi ha 30 expedients per altres tipus d'ajudes, 17 dels quals han estat estimats.

Segons la llista de víctimes facilitada per la Generalitat, hi havia ciutadans de 34 nacionalitats entre els afectats, i només un terç eren espanyols.