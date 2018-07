Els nens de la cova de Tailàndia van sobreviure bevent aigua

Els dotze nens d'un equip de futbol i el seu entrenador que van romandre atrapats en una cova de Tailàndia van sobreviure bevent aigua de les parets fins que els van trobar els rescatadors i abans van intentar escapar del lloc cavant, segons va relatar l'entenador, Ekapol Chantawong, també conegut pel sobrenom d'Ake.

En la primera compareixença després d'haver estat rescatats i d'haver-se recuperat en un hospital, els 13 van participar en una conferència per respondre a una sèrie de preguntes seleccionades sobre l'experiència que van viure a la gruta i el seu complex rescat.

L'entrenador de l'equip Els Senglars Salvatges va explicar que la lliçó que han après després dels dies atrapats a la cova, on van entrar el 23 de juny i es van veure sorpresos per les intenses pluges, és que han de ser «més curosos» i «revisar les seves activitats». «La meva lliçó és que agraïm de veritat tota la vostra amabilitat. Hem de ser més curosos i revisar les activitats», va afirmar. Preguntat sobre si es planteja tornar a la cova en què van quedar atrapats, Ake va dir que podria fer-ho acompanyat d'«un guia» i un dels nens va subratllar que ell no hi tornarà.

Sobre l'experiència, un dels nens va dir que estava «preocupat» pels deures del col·legi que no podia fer i un altre va explicar que el que ha après és que no es pot viure sense prestar atenció a les coses. «A partir d'ara, viuré la meva vida atentament», va afegir.

Per la seva banda, Chanin Wiboonrungrueng, el més petit dels jugadors, va destacar que l'experiència a la gruta li ha ensenyat a «valorar la vida». «Em sento més fort i ara tinc més paciència i resistència», va indicar.

Sobre el seu futur, diversos nens van dir que volen ser futbolistes professionals i altres, com és el cas d'Ekkarat Wongsookchan, van assegurar que volen convertir-se en militars de la unitat d'elit SEAL de la Marina tailandesa, els especialistes que han liderat la part tailandesa del rescat.

Els nens van explicar que, els dies que van estar atrapats a la cova un cop els van trobar els bussos, van jugar amb ells a les dames i que a un dels SEAL tailandeses el van anomenar el «rei de la cova».

Els petits també van tenir paraules de record i de condol per la mort de Saman Kunan, el submarinista que va perdre la vida en quedar-se sense oxigen quan tornava d'haver estat amb els nens a la gruta. «Ens sentim culpables per la seva mort», va explicar Ake, l'entrenador, i van mostrar missatges escrits pels nens per traslladar la seva solidaritat a la família del bus mort. «Gràcies des del fons del meu cor», assenyala el missatge d'un d'ells dirigit a la família de Kunan.

Un comandament dels SEAL de la Marina tailandesa va explicar que un bussejador britànic identificat com Jason va ser qui va portar-los aliments, i que també es va estudiar la possibilitat de treure els nens atrapats excavant a la gruta.