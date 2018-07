Puig diu que el retorn de Puigdemont a Bèlgica «reforça moltíssim» el projecte de la «Casa de la República»

L´exconseller de Cultura, Lluís Puig, creu que el retorn de l´expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Bèlgica "reforça moltíssim" el projecte de la "Casa de la República". En declaracions a la premsa, Puig ha assegurat que "la Casa de la República es reforça moltíssim amb l´arribada del president Puigdemont".

Sobre aquesta tornada de l´expresident a la residència de Waterloo, Puig no ha detallat quan es produirà però ha dit que espera "sigui en un, dos o tres dies". Després de la decisió del Tribunal Suprem espanyol de retirar la seva euroodre i la de la resta de membres del govern de Puigdemont a l´estranger, l´exconseller de Cultura ha celebrat la retirada com una "victòria judicial més" però que "segueix sent amarga". "Només ens farà contents en la mesura que els nostres companys i companyes surtin de la presó", ha dit sobre els polítics independentistes en presó preventiva.