Rússia critica la detenció d'una espia per part dels Estats Units

El govern rus va afirmar ahir que la detenció i imputació als EUA per conspiració i actuar com a agent de Moscou de la russa Maria Butina és «un encàrrec polític» destinat a «minimitzar l'efecte positiu» de la reunió de la setmana passada entre els presidents dels dos països, Donald Trump i Vladímir Putin. Butina, de 29 anys, podria ser condemnada a cinc anys de presó per conspiració i a deu anys per actuar com a agent estrangera. No obstant això, el seu advocat, Robert Driscoll, va subratllar que no és una agent russa. En aquest sentit, la portaveu del Ministeri d'Exteriors rus, Maria Zajarova, va expressar la preocupació de Moscou pel cas i va ressaltar que «aquestes acusacions exagerades [...] semblen estra-nyes».