Serret diu que la retirada de les euroordres és una "gran victòria" i espera que serveixi per alliberar els presos

La delegada del Govern davant la Unió Europea, Meritxell Serret, ha assegurat aquest dijous que la decisió del jutge del Suprem Pablo Llarena de retirar les euroordres suposa "una gran victòria jurídica". "El que lamento és que es mantingui encara tota una sèrie d'acusacions quan hi ha jutges que consideren que no hi ha un fonament per mantenir-les", ha expressat també Serret, que espera que la retirada serveixi per "avançar" i que els presos puguin tornar amb les seves famílies. "Toca continua denunciant que no té cap mena de sentit que els nostres companys continuïn empresonats", ha insistit Serret.

Segons ella, avui dia és "evident" que la decisió de Llarena respon al fet que diferents jutges de "països en democràcies avançades estan dient que no hi ha cap mena de fonament amb les acusacions més greus de rebel·lió". Preguntada pel retorn de Carles Puigdemont a Bèlgica, l'exconsellera d'Agricultura ha admès que desconeix quines decisions prendrà l'expresident a partir d'ara. Amb tot, ha remarcat que "des del primer moment" han esperat que pogués tornar a Waterloo, on va fixar la residència. "Tant de bo pugui tornar aviat", ha afegit. Serret ha reconegut també estar "sorpresa" però "molt contenta" per la decisió del magistrat del Suprem que va dictar les euroordres contra ella i la resta de membres del Govern de Puigdemont a l´estranger.

Per a Serret, cal seguir "reclamant que s´entri en una altra etapa" i que es pugui "desencallar finalment" la situació. "Que les persones que estan a la presó puguin tornar a casa seva i que tots els que estem sent perseguits puguem tornar amb les nostres famílies i enllaçar una nova etapa de diàleg i de construcció", ha afirmat.

Per altra banda, l´exconsellera reconeix que no sap si hi haurà nous gestos per part del jutge del Suprem. "Fa poc que hem tingut aquesta notícia i tot just hem intercanviat impressions entre els companys i companyes", ha explicat. "Ara com ara, ens trobem en aquesta situació, som persones lliures excepte si se´ns acut tornar a Espanya, i els nostres companys són a la presó i això no té cap mena de sentit", ha conclòs.