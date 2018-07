Sexe, armes i Google: així actuava l'espia russa detinguda als EUA

Oferir sexe a canvi d'avantatges en una operació d'espionatge, estrènyer llaços amb un poderós grup defensor de les armes o l'ús del traductor de Google per contactar amb fonts eren tècniques empleades per Mariia Butina, la suposada agent russa encoberta detinguda als Estats Units.

La meta de Butina, una ciutadana russa que no va dubtar a posar sobre la taula el seu cos i serveis sexuals per aconseguir un lloc en una organització que facilitaria els seus objectius, era afavorir els interessos del Kremlin als Estats Units, segons s'extreu dels documents judicials basats en investigacions de l'FBI.

Amb una llarga cabellera pèl-roja, Mariia Butina va accedir aquest dimecres a la sala d'un tribunal federal de Washington, on es va declarar no culpable d'un delicte de conspiració contra Estats Units i de ser una agent encoberta per a una potència estrangera, encara que finalment va ser enviada a presó preventiva.

La imputada va escoltar en primera persona el relat de l'acusació vestida amb el clàssic mico taronja carcerari i una inquietud que dissimulava el seu fred rostre però no les seves mans, que no van parar de joguinejar amb un bolígraf.

En l'argumentació del cas, que va captar l'atenció del centenar de periodistes que va assistir, el Govern va aconseguir sensibilitzar a la jutgessa dels seus temors davant una potencial fugida de Butina, que s'enfronta a quinze anys de presó.

D'acord a un memoràndum presentat pel Departament de Justícia, la presumpta espia russa havia teixit una xarxa d'influents contactes a Estats Units per beneficiar al Kremlin, una tasca per la qual va iniciar una relació sentimental amb un dels seus contactes nord-americans, amb qui vivia.

Els investigadors van constatar que el romanç era solament un tràmit dins de la suposada operació de Butina, qui en intercanvis de missatges amb altres subjectes havia parlat la seva desídia per haver de viure amb aquesta persona, context en el qual la imputada va arribar a oferir els citats serveis sexuals a un altre individu a canvi d'un lloc en una organització amb influència.

D'aquest document també s'extreu que l'acusada va començar a parlar des de Rússia amb aquest nord-americà l'any 2013.

Posteriorment, es va servir d'una eina del gegant tecnològic Google, concretament el seu traductor, per entaular converses en anglès i presentar-li una "proposta de projecte" davant les eleccions de 2016.

Com a estudiant

Butina havia començat la feina de casa en territori rus, però l'agost de 2016 es va traslladar a Washington amb un visat d'estudiant, presumptament sol·licitat com a part de l'entramat del Kremlin, moment en el qual les autoritats d'Estats Units van començar a seguir-li la pista.

Abans i després d'entrar en terreny nord-americà, Butina, que suposadament treballava per a un alt funcionari rus, va teixir una xarxa de contactes influents en la política nord-americana que la van portar fins al més poderós "lobby" de les armes, l'Associació Nacional del Rifle (NRA), davant la qual es va presentar com una activista russa en defensa del dret a portar aquests artilugis.

Butina, de 29 anys, pot veure's posant en imatges amb la directiva d'aquest grup de pressió i amb el Partit Republicà -del que forma part Trump- amb els qui va buscar establir canals de comunicació informals amb vista a les eleccions presidencials de 2016, segons l'acusació.

L'any 2015, durant un míting en Nevada, Butina va preguntar des del públic al llavors candidat a la nominació republicana Donald Trump sobre la seva posició respecte a les relacions amb el Kremlin, al que el magnat va augurar que es "portaria bé amb Putin".

Els resultats de les investigacions, va narrar el Govern, recullen que la detinguda va mantenir vincles amb suposats agents d'intel·ligència russos i amb oligarcas connectats amb la Presidència del Kremlin.

Durant l'audiència, l'equip legal de l'Executiu va mostrar una imatge de Butina en la qual la hi veia en un restaurant amb un presumpte espia rus i una altra fotografia en la qual apareixia prop del Capitoli durant la presa de possessió de Trump al gener de 2017.

La detenció de Butina va esclatar mentre Trump i el seu homòleg, Vladimir Putin, mantenien el seu primer cim bilateral a Hèlsinki aquest dilluns.