Torrent no convocarà cap ple si no hi ha un acord que garanteixi les majories actuals

El president del Parlament, Roger Torrent, no convocarà cap ple si no hi ha abans un acord que sigui efectiu i que permeti mantenir les majories parlamentàries actuals, segons van explicar fonts de la Presidència del Parlament. Després de la suspensió del ple d'ahir, Ciutadans va demanar que el ple de convivència al Parlament se celebri el 31 juliol. Fonts parlamentàries van explicar que entenen que el reglament obliga el president a convocar el ple durant el període de sessions. No obstant, van distingir entre el que suposa fixar-lo al calendari i que el ple se celebri, és a dir, creuen que Torrent està obligat a definir abans que acabi el juliol quan se celebrarà el ple, però observen que pot celebrar-se després de l'estiu.