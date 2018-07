La vaga de Ryanair afectarà 75.000 clients a Espanya

La cancel·lació de 200 vols diaris a Espanya per Ryanair, un 24% del total, a causa de les dues jornades de vaga de tripulants de cabina de passatgers (TCP) els propers 25 i 26 de juliol, afectarà aproximadament 75.000 passatgers. La companyia ha reubicat ja la meitat d'ells en altres vols en dies anteriors i posteriors a les aturades i espera tenir resolta la situació de pràcticament tots ells aquest divendres, ha assenyalat aquest dijous el director general de Màrqueting de Ryanair, Kenny Jacobs.

A menys d'una setmana de la vaga, el directiu no creu que l'aturada pugui desconvocar-se, de manera que Ryanair ha decidit cancel·lar amb temps suficient els vols que no operaran durant aquests dies, per a "donar la màxima oportunitat" als seus clients de poder ser reubicats en altres. En la seva opinió, si l'aerolínia hagués esperat fins a la setmana que ve per veure si se suspenia la protesta i s'hagués posat a partir d'aquest moment a informar els clients de les cancel·lacions, "segurament els passatgers tindrien menys opcions per poder ser acomodats en altres".

Encara que Jacobs no ha concretat el cost que suposaran les dues jornades de vaga per a la companyia, ha reconegut que tindran un impacte econòmic, tot i que serà poc significatiu. Per al directiu, més que d'una vaga es tracta d'una protesta, ja que els sindicats no demanen augments salarials, sinó plantegen un seguit de peticions gens específiques i una mica "vagues".

El directiu ha insistit que Ryanair seguirà parlant i reunint-se amb els sindicats i s'ha mostrat convençut que és només una qüestió de temps arribar a un acord, tenint en compte que ja ha reconegut a les organitzacions sindicals en altres països com el Regne Unit , Itàlia i Alemanya.

Ryanair ja té acords amb els principals sindicats tant de pilots com de TCP en els mercats més grans, l'últim d'ells anunciat aquest dijous, amb l'organització sindical de tripulants Ver.di a Alemanya, que, segons el directiu, és "especialment forta i agressiva". Jacobs ha avançat que la companyia farà el mateix a Espanya, mentre "és millor que els sindicats no convoquin vagues perquè no és bo per al turisme espanyol, a més en la seva temporada alta, ni tampoc per als clients".