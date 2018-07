Alemanya arxivarà l'entrega quan la retirada de l'euroordre sigui oficial

La Fiscalia General de l'estat alemany de Schleswig-Holstein encara no havia estat notificada, ahir, oficialment de la decisió del Tribunal Suprem espanyol de retirar l'ordre d'entrega de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, segons va indicar a DPA una portaveu de la fiscalia d'aquest estat alemany.

«Si l'ordre europea de detenció es retira oficialment, això significaria el tancament del procediment d'entrega», va explicar la portaveu de la fiscalia, Wiebke Hoffelner.

L'expresident català va ser detingut el 25 de març passat al nord d'Alemanya quan tornava de Finlàndia a Bèlgica, on es va instal·lar després de ser destituït com a màxim responsable del Govern català. L'expresident de la Generalitat va passar un total de 12 dies a la presó, però posteriorment va ser posat en llibertat sota fiança en espera de la decisió dels magistrats alemanys, que la setmana passada van descartar el delicte de rebel·lió però no el de malversació.