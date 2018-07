Aragonès insta la ministra a reunir la comissió bilateral

n El conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, va instar per carta a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a convocar «com més aviat millor» la comissió bilateral d'assumptes econòmics i ha assegurat que és més «adequat» que les reunions del Consell de Política Fiscal i Financera, com la d'ahir, «tenint en compte l'especificitat tècnica dels temes que pertoquen al finançament de Catalunya». En la carta, Aragonès trasllada a la ministra que té «poc sentit» assistir-hi en la mesura que ja s'han iniciat els tràmits per convocar les comissions bilaterals, entre elles la d'Assumptes Econòmics i Fiscals, que no es reuneix des del 2010. D'altra banda, el vicepresident de la Generalitat va apuntar que és «frustrant» que en el CPFF els representants dels territoris no tinguin dret a vot, «com molt bé sabràs per la teva experiència prèvia com a consellera», subratlla.

Per a Aragonès, el CPFF és una «reunió de tràmit on es notifiquen o oficialitzen les posicions de l'Administració General de l'Estat, lluny de constituir un espai per al consens i el debat productiu», i que la possibilitat que es modifiqui alguna de les qüestions plantejades inicialment és «remota» perquè «la composició del ple i la majoria de vots reservada al ministeri d'Hisenda permet vetar qualsevol posició discrepant». El dia 12 de juliol, Aragonès i Montero es van reunir a Madrid en una trobada en què el conseller d'Economia va posar sobre la taula deutes pendents de l'Estat amb la Generalitat que ascendeixen a més de 6.000 milions d'euros. 750 cor-responen a la liquidació de la disposició addicional tercera de l'Estatut pactada per al 2008 que fa referència a la inversió en infraestructures, gairebé 3.000 milions més en inversions en infraestructures, una partida de 668 milions per a Mossos d'Esquadra i uns 1.500 per l'aplicació de la llei de dependència. Totes aquestes qüestions s'abordaran a la comissió mixta d'afers econòmics i fiscals Estat-Generalitat. El conseller d'Economia també va plantejar a la ministra una revisió a l'alça dels objectius de dèficit per a Catalu-nya el 2019 «imprescindible perquè es puguin fer uns bons pressupostos».

D'altra banda, el grup PSC-Units va registrar al Parlament una sol·licitud de compareixença d'Aragonès per explicar la renúncia del Govern a assistir a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. El grup de Catalunya-En Comú Podem també demana la seva compareixença pel mateix motiu.