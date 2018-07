Cinc detinguts per robar i estafar a ancians simulant ser operaris de la llum

n Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc membres d'una banda per robar i estafar uns 95.000 euros a una trentena de persones, la majoria d'elles d'edat avançada, fent-se passar per operaris de la llum o del gas per aconseguir introduir-se als domicilis de les víctimes. Els arrestats, un dels quals és el propietari d'una joieria, utilitzaven armilles reflectores, com les que solen usar els operaris de companyies de subministraments, i enganyaven les víctimes per aconseguir el PIN de la seva targeta o llibreta bancària i després treure diners dels caixers.

Entre els cinc detinguts, d'entre 26 i 42 anys, hi ha dues persones de nacionalitat peruana, una de colombiana, una d'equatoriana i una d'espanyola. Els Mossos els consideren autors dels delictes de pertinença a grup criminal, robatori amb violència a interior de domicili, furts, estafes i, en el cas del joier, també d'un delicte de receptació.

La investigació es va iniciar l'any 2017, quan es va detectar que un grup de 4 persones feia anys que robava i estafava a persones fent-se passar per operaris o comercials del gas i de la llum, i per fer-ho prèviament trucaven per telèfon a la víctima i concertaven una cita amb el pretext de fer una revisió.

D'aquesta manera tenien accés al domicili de les víctimes, a les quals distreien per robar-los els diners i les joies. Això no obstant, si la víctima s'adonava del furt i intentava impedir-lo, no dubtaven a usar la violència per endur-se el botí.