Condemnen un home a dos anys de presó per espiar el WhatsApp de la seva dona

n La Secció Primera de l'Audiència d'Alacant ha imposat dos anys de presó a un home per un delicte de descobriment i revelació de secrets després de declarar provat que va espiar el WhatsApp i «resetejar» el telèfon mòbil de la seva dona a Elx. La sentència l'obliga també a pagar una multa de 3.240 euros i li prohibeix apropar-se o comunicar-se per qualsevol mitjà amb ella durant quatre anys. No obstant això, el tribunal l'ha absolt de set delictes de violació, dos d'amenaces, quatre de maltractaments i un de lesions, pels quals la fiscalia i l'acusació particular reclamaven penes que en el seu conjunt fregaven els 78 anys de presó.

Els magistrats consideren que les acusacions han aportat una base provatòria «summament escassa» i «insuficient» per acreditar aquestes infraccions, malgrat el testimoni incriminatori ofert per la víctima durant el judici, que es va celebrar els dies 27 i 28 del mes de juny passat. La sala només considera provat que el processat, J.G.A., de 32 anys, va aprofitar els seus coneixements d'informàtica, ja que regentava una botiga especialitzada en aquesta matèria, per instal·lar un programa en el seu ordinador amb el qual seguia les converses que mantenia la seva dona per WhatsApp. Fins i tot va arribar a fotografiar alguns d'aquests missatges.