Cs demana al Congrés que l'euroordre s'executi automàticament en 20 dies

Ciutadans va presentar ahir una proposició no de llei en la qual reclama al Govern espanyol que plantegi a la Unió Europea (UE) la reforma de l'euroordre perquè es considerin homologables els sistemes judicials de tots els Estats membres i que les peticions d'entrega es resolguin automàticament en un termini màxim de 20 dies.

En la seva iniciativa, la formació espanyolista demana que s'ampliï la llista de delictes que no requereixen el control de doble tipificació per incloure-hi els de sedició, rebel·lió, traïció, alta traïció i els equivalents de delictes contra l'Estat en les diferents jurisdiccions nacionals dels estats membres.

Per a Ciutadans, decisions judicials com l'entrega de l'expresident català Carles Puigdemont només pel delicte de malversació i no per rebel·lió poden limitar l'efectivitat de l'euroordre que es basa «en els principis de mutu reconeixement i lleialtat entre els estats membres».

«És necessari avançar en una reforma de l'euroordre que reforci la cooperació judicial i policial entre estats membres i que millori la seva efectivitat, però que al seu torn això no comprometi la necessitat que les persones buscades hagin de respondre davant les seves obligacions penals», remarca el partit liderat per Albert Ri-vera.

Per això, considera que el problema del funcionament de l'ordre europea de detenció no només afecta Espanya sinó el conjunt de la Unió Europea, cosa que requereix «solucions comunes» davant solucions nacionals unilaterals.