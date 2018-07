Una dona mor d'un càncer de mama que es tractava amb una teràpia alternativa

Una dona va morir fa dues setmanes a l'Hospital Josep Trueta de Girona d'una metàstasi avançada. La pacient va acudir per primer cop al centre hospitalari al mes de desembre, per una febre. En realitat, la dona tenia un càncer de mama i un tumor agressiu que s'estava tractant amb teràpies alternatives. Ho avança el diari El País, que també assenyala que tenia el "pit putrefacte" i que la dona havia rebutjat el tractament habitual de quimioteràpia, cirugia i radioteràpia per confiar en un curandero de Barcelona. Un cop a l'hospital, el metges del Trueta va decidir operar-la, però el tractament arribava tard. Amb una metàstasi avançada als ossos, va acabar morint fa quinze dies.



L'oncòleg que la va atendre és Joaquim Bosch, que ha comentat el cas al seu perfil de Twitter, on explica que quan li va preguntar a la dona que dia el seu "terapeuta alternatiu" sobre l'estat del tumor, ella li va contestar: " Diu que si surt cap a fora és bo, perquè significa que s'està oxigenant".



Bosch es mostra molt crític amb aquests "pseudocientífics" i assegura: "per casos com aquest no puc callar, juguen amb la vida i salut de persones humanes. Si això ho fa un metge acaba entre reixes, ells segueixen enriquint-se enganyant a nous malalts".





Para todo tienen una respuesta estos desalmados. Por casos como éste no puedo callarme, juegan con la vida y salud de personas humanas. Si eso lo hace un médico acaba entre rejas, ellos siguen enriqueciéndose engañando a nuevos enfermos #StopPseudociencias #StopPseudoterapias — Dr. Bosch-Barrera (@BoschBarrera) 19 de julio de 2018

En els darrers anys, el Col·legi de Metges de Girona ha presentat diverses denuncies a fiscalia per exercir suposadament la medicina natural, abandonant tractaments amb evidència científica. Davant l'increment de l'oferta de teràpies pseudocientífiques, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya ha elaborat conjuntament amb la Societat Catalano-Balear d'Oncologia i la Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives un document que recorda que donar falses expectatives i incitar a abandonar el tractament amb evidència científica per substituir-lo per un d'alternatiu és «mala praxi».«Estem parlant de teràpies que t'agafen en un moment molt vulnerable i per tant, creiem que és bàsic que el pacient rebi tota la informació, perquè la gent no abandoni el tractament per cants de sirena», indicava el doctor Josep Vilaplana, president del Col·legi de Metges de Girona, quan es va presentar el document el juny de l'any passat.