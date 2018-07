Esquerra també s'imposaria a les generals, a Catalunya, si fossin ara

El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió d'aqesta segona onada del 2018 atorga la victòria d'unes hipotètiques eleccions al Congrés a ERC a Catalunya. Segons l'enquesta, els republicans aconseguirien entre 13 i 14 escons, 4-5 més dels 9 que té ara. Els comuns de Xavier Domènech i el PSC de Miquel Iceta empatarien en la segona posició amb 9 diputats, cosa que suposaria una certa baixada dels 12 escons d'En Comú Podem al 2016 i un increment per als socialistes de dos diputats. Per la seva part, el PDeCAT en podria obtenir ara entre 7 i 8, un resultat ben semblant a l'aconseguit a les últimes eleccions estatals. Per darrere quedaria actualment Cs, que tot i això n'obtindria 6, un més que al 2016. En últim lloc quedaria ara el PPC, que cauria dels 6 escons que té actualment fins a quedar-se amb només 2 diputats.

Segons el director del CEO, Jordi Argelaguet, les darreres enquestes demostren una certa "estabilitat" en la intenció de vot dels catalans a les eleccions espanyoles, però en destaca com l'efecte de Pedro Sánchez a la Moncloa ha fet revifar el PSC i incrementar el seu possible resultat. I és que el baròmetre es va fer just després de l'arribada del president del govern espanyol al poder. També crida l'atenció la forta baixada del PP, que podria respondre també a l'efecte de la mateixa moció de censura que va deixar Mariano Rajoy fora de la presidència.