JxCat i ERC exploren «mecanismes de coordinació» després del xoc al Parlament

JxCat i ERC ja han començat a explorar nous «mecanismes de coordinació» per evitar que es repeteixin crisis com la que van protagonitzar dimecres al Parlament arran del seu desacord al voltant de si cal substituir temporalment els sis diputats suspesos pel Tribunal Suprem o bé s'havia de deixar al marge d'aquesta mesura l'expresident català Carles Puigdemont. El mateix Puigdemont, per la seva banda, es prepara per tornar a Waterloo (Bèlgica) per activar l'anomenat Consell de la República.

L'endemà que JxCat i ERC xoquessin al Parlament en relació amb la substitució temporal dels diputats suspesos pel Tribunal Suprem, els dos socis de Govern van reprendre els contactes per reconduir la situació. El portaveu de JxCat, Albert Batet, va explicar des del Parlament que les relacions entre els dos partits s'estan «encarrilant de forma positiva». «Hem establert més mecanismes de coordinació perquè el que va passar dimecres no torni a succeir. Som positius i optimistes», va assenyalar.

Prèviament, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) havia fet un toc d'atenció a JxCat i ERC pel seu enfrontament públic i els va exigir «responsabilitat, unitat d'acció i una estratègia coherent per reprendre el camí a la independència».

Des del seu compte de Twitter, l'ANC va sortir al pas de la discòrdia entre socis del Govern: «Defensar la sobirania del Parlament i els drets dels diputats electes hauria de ser la prioritat de la majoria parlamentària i de govern. Ahir no ho va ser. Demanem responsabilitat, unitat d'acció i una estratègia coherent per reprendre el camí a la independència».

Amb tot, al matí, el vicepresident primer del Parlament i diputat de JxCat, Josep Costa, encara insistia a reprotxar al president del Parlament, Roger Torrent, que hagués aprofitat un «recés» a la reunió de la Mesa per «pactar» amb el PSC la suspensió dels diputats processats. La portaveu del grup PSC-Units al Parlament, Eva Granados, ho va negar i va demanar a JxCat que no usi els socialistes com a «excusa» per tapar la seva divisió amb ERC.

Al migdia, el grup de Junts per Catalunya es va reunir a la sala de grups de la Cambra catalana. Una trobada en la qual van participar la majoria de diputats del grup, entre ells portaveus com Albert Batet, Eduard Pujol i Gemma Geis, i consellers de la Generalitat com Elsa Artadi (Presidència i portaveu del Govern), Laura Bor-ràs (Cultura), Jordi Puigneró (Polítiques Digitals) i Damià Calvet (Territori i Sostenibilitat). També el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, i el secretari primer de la Mesa, Eusebi Campdepadrós, entre d'altres dirigents, però no així el president de la Generalitat, Quim Torra, qui no ha pogut assistir a la reunió. Qui sí que va intervenir va ser Carles Puigdemont, a través d'una videoconferència des d'Hamburg.

Mentrestant, a través d'Instagram, Puigdemont va fer una crida al sobiranisme a superar «velles estructures, desconfiances, interessos i rancors». Des del seu compte a Instagram, Puigdemont va evitar citar sigles, però sí que va llançar un missatge d'unitat al sobiranisme, davant els qui han volgut fer-los «mal». «Ens han volgut fer molt de mal, i ho han fet, però el nostre esperit de lluita segueix intacte. El repte que tenim davant requereix superar velles estructures, desconfiances, interessos i rancors. L'objectiu ho exigeix. Compto amb vosaltres!», va escriure Puigdemont. L'expresident es proposa retornar a la residència que va llogar a Waterloo per reobrir els escenaris que van planificar JxCat i ERC per «internacionalitzar» la causa independentista, entre ells la posada en marxa d'un Consell de la República liderat per l'expresident.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va evitar ahir pronunciar-se explícitament sobre la crisi viscuda per JxCat i ERC, encara que a Twitter va penjar una cita de l'escriptor Josep Pla amb càrrega simbòlica: «Tota persona, sigui del camp polític que vulgueu, ha de posar un contingut real darrere d'allò que predica. A més, ha de tenir pressa».

De la seva banda, el portaveu parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, va assegurar que el seu grup estudia presentar un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional si el debat monogràfic sobre la «convivència», que no es va celebrar dimecres en ser desconvocat el ple, no se celebra abans del 31 de juliol.