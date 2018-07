Llarena rebutja l'entrega de Puigdemont i retira les euroordres contra els exconsellers

El jutge Pablo Llarena va rebutjar ahir el lliurament de l'expresident Carles Puigdemont només pel delicte de malversació tal com va decidir el tribunal alemany de Schleswig-Holstein, durament criticat per Llarena i per la Fiscalia espanyola pel que consideren «falta de compromís» i «indeguda intromissió» en la justícia espa-nyola.

Llarena respon així a la decisió de l'Audiència alemanya, que fa una setmana va resoldre a favor de la seva extradició per malversació però no per rebel·lió, i, a més, retira l'ordre europea i internacional de detenció que pesava contra Puigdemont, el que significa que tindrà plena llibertat de moviments a l'estranger, però no podrà tornar a Espanya ja que seria arrestat –en estar vigent l'ordre de detenció nacional– fins passats 20 anys, el que triga a prescriure el delicte de rebel·lió.

El jutge també va retirar les ordres europees i internacionals de detenció contra els exconsellers fugitius Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret, a més de la secretària general d'ERC, Marta Rovira. Amb tot, aquestes ordres es poden reactivar en el futur i, fins i tot, dictar-ne d'altres noves.

Llarena opta per aquesta decisió en considerar que les negatives de Bèlgica i Alemanya a extradir els fugitius per rebel·lió, que és la base sobre la qual se sosté tot el procediment, «deterioren indegudament la indiciària apreciació de responsabilitat que recull la investigació i un acte ferm de processament».

En el seu acte, el jutge denuncia «la falta de compromís del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein» amb «uns fets que podrien haver trencat l'ordre constitucional espanyola».

Considera que aquest tribunal no té cap capacitat normativa ni legalment ni materialment per anticipar un futur enjudiciament dels fets i abordar les intencions que van poder guiar Puigdemont, la versió del qual –afegeix el jutge– arriba a ser considerada pels jutges alemanys com una prova definitiva, sense confrontar-la ni amb la resta de proves ni amb les acusacions del procediment.

El magistrat destaca, a més, que l'Audiència alemanya estava obligada a plantejar una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que estableix que perquè aquesta sigui vinculant ha de fer-la Alemanya, ja que si l'hagués feta Espanya seria purament consul-tiva.

I argumenta al respecte els dubtes interpretatius del tribunal alemany, la posició sempre favorable de la Fiscalia d'aquest país a cursar l'extradició pels dos delictes i la impossibilitat del Tribunal Suprem espanyol de recórrer la decisió de les autoritats judicials alemanyes davant cap instància.