Mor a Vigo un home de 80 anys per una reacció al·lèrgica a una picada de vespa

n Un home de 80 anys va morir a la parròquia de Santa Maria, al municipi de Pontevedra de O Porriño, a causa de la picada d'una vespa, a la qual es creu que era al·lèrgic. Les primeres investigacions descarten que la picada fos d'una vespa asiàtica, coneguda com a velutina, sinó que s'inclinen per situar la causa de la mort en la reacció al·lèrgica que la víctima patia a les picades d'aquests insectes. En aquest sentit, l'home ja havia patit abans reaccions al·lèrgiques davant d'altres picades. La mort va ocórrer per una picada mentre l'home podava una vinya.