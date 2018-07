El PDeCAT inaugura assemblea elegint Trias com a president del conclave

El PDeCAT ha iniciat avui la seva primera assemblea escollint l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias com a president de la taula que dirigirà el conclave, que durarà fins diumenge.

El director de l'assemblea, David Font, ha estat l'encarregat d'obrir el conclave amb un breu discurs en el qual ha anunciat la proposta per a la configuració de la mesa del congrés, que ha estat avalada per la immensa majoria dels participants, tot i que hi ha hagut algunes abstencions.

La taula està presidida per Trias, acompanyat dels vicepresidents Irene Mayol i Laia Flotats, i els vocals Ramon Moliné, Anabel Marcos, Àlex Mur i Fanny Carabellido.

Font ha detallat que s'han inscrit per a aquest conclave 1.900 persones, que debatran les set ponències, per a les que s'han presentat 1.500 esmenes. Ha destacat que entre els inscrits hi ha persones que "estan a la presó i a l'exili, quan haurien d'estar aquí amb tots nosaltres", moment en el qual el públic ha aplaudit al crit de "llibertat".