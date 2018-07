El PP obre dividit el Congrés per elegir el successor de Rajoy

L´últim discurs de Mariano Rajoy com a president del PP obrirà aquest divendres a Madrid el Congrés Extraordinari del partit, on Soraya Sáenz de Santamaría i Pablo Casado es disputen els vots de 3.082 compromissaris en una dura pugna per aconseguir el lideratge de la formació. Tots dos arriben a la recta final de la campanya assegurant que disposen del suport de la majoria dels assistents al conclau que tenen dret a vot, en l´últim capítol d´una cursa marcada per l´absència de cap debat cara a cara i l´aparició de vídeos anònims que ataquen les dues candidatures. La successió de Rajoy –que no ha volgut assenyalar amb el dit cap dels aspirants- ha obert també un joc d´aliances en què Casado ha obtingut el suport finalment de tots els candidats que van quedar desbancats a la primera ronda de les primàries i ha rebutjat crear una candidatura unitària amb Soraya Sáenz de Santamaría, que és qui va obtenir més vots entre la militància.

El discurs de Rajoy d´aquest divendres només és l´avantsala del que passarà dissabte, quan es produiran les votacions dels compromissaris elegits per les agrupacions i un cop proclamat el resultat el nou president o presidenta del partit prendrà la paraula per primera vegada al càrrec per provar de redreçar la fractura interna que s´ha dibuixat en les últimes setmanes.

Casado arriba al Congrés després d´aconseguir el suport de tots els candidats descartats i bona part dels ministres del govern de Mariano Rajoy que no van sintonitzar amb Soraya Sáenz de Santamaría mentre era vicepresidenta. Aquest dijous feia pública una fotografia d´un dinar amb José Manuel García Margallo, Maria Dolores de Cosepdal, Rafael Catalá, Dolors Montserrat, Isabel García Tejerina, José Manuel Soria i Juan Ignacio Zoido. L´equip de campanya de Casado assegura que ja disposa del suport de 2.198 compromissaris, el 71% del total, mentre que atribueix a Soaraya Sáenz de Santamaría només 777 vots, el 25%.

Unes xifres inversament proporcionals a les que facilita l´equip de Soraya Sáenz de Santamaría, que assegura també que disposa del suport del 63% dels compromissaris i que aquest dijous va contrarestar la fotografia dels ´ministres´ de Casado amb una altra on es veia el seu equip de campanya menjant pizza a la seu de Génova. Amb ella Fátima Báñez, Íñigo Méndez de Vigo, Cristóbal Montoro, Íñigo de la Serna i Álvaro Nadal. El seu equip confia que el discurs de Mariano Rajoy d´aquest divendres pugui determinar el rumb d´aquest procés de primàries en favor de la que va ser la seva número dos a La Moncloa.

Diversos quadres del partit han expressat en les últimes hores el temor que la campanya hagi estat l´inici d´un procés de ruptura interna que amenaça a estendre´s a tot el territori espanyol amb la designació per part de la nova direcció dels candidats a les eleccions autonòmiques i locals del 2019. De fons la figura de l´expresident José María Aznar, que ha irromput a la campanya amb retrets: "No he tingut l´honor de ser invitat al congrés del PP que vaig presidir 14 anys", va afirmar. L´expresident ha evitat donar suport explícit a cap dels dos candidats, malgrat que la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría l´ha situat a l´entorn del seu contrincant, Pablo Casado.