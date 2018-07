Puigdemont diu que la retirada mostra la «debilitat» de la causa judicial

L'expresident català i líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, va subratllar ahir que la retirada de les euroordres és la «demostració de la debilitat immensa de la causa judicial» instruïda pel jutge Pablo Llarena i va reclamar de nou la posada en llibertat dels sobiranistes presos a Espanya.

A Twitter, Puigdemont va reaccionar així a la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de rebutjar la seva entrega a Espanya només pel delicte de malversació, en retirar l'euroordre que pesava contra ell. «Avui és un dia per reclamar amb més força que mai la llibertat dels presos i preses polítiques. Retirar les OEDE (ordres europees de detenció i entrega) és la demostració de la debilitat immensa de la causa judicial», va afirmar Puigdemont.

Pel que fa al retorn de Puigdemont a Bèlgia, el seu advocat belga, Paul Bekaert, va confirmar que l'expresident tornarà al país «la setmana que ve».

«Acabo de parlar amb ell per telèfon i m'ha dit que tornarà a Brussel·les, a Waterloo, la setmana que ve», va explicar el lletrat, que no va especificar una data concreta.

D'altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmat avui que la retirada d'euroordres contra els sobiranistes que van fugir d'Espanya és una «nova victòria» que prova que la justícia a Europa no accepta «trampes ni menús a la carta», i va instar a l'excarceració dels independentistes presos. En declaracions als periodistes abans d'assistir en un acte en el Disseny Hub de Barcelona, Torra ha valorat la decisió de Llarena de rebutjar el lliurament de l'expresident Carles Puigdemont només pel delicte de malversació i retirar les euroordres contra ell i els exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret, a més de la secretària general d'ERC, Marta Rovira.

«Enhorabona, sou lliures en l'Europa lliure», va exclamar Torra, que va valorar que la «internacionalització» que s'ha portat a terme en els últims mesos atorga «una nova victòria que demostra que no pertoca, en l'Europa que jutja correctament, per trampes o menús a la carta».

Torra va expressar així en nom del Govern de la Generalitat la «gran satisfacció per la nova victòria» davant un Estat que «mai no hauria d'haver iniciat aquesta persecució» contra els líders sobiranistes. I en aquest sentit, el president de la Generalitat va demanar la posada en llibertat «aquesta tarda mateix dels presos polítics i el retorn dels exiliats».

El president català també va preguntar a l'Estat com pensa acabar amb l'«arbitrarietat» de la justícia i «rescabalar tots els ciutadans de la malversació que suposa» segons el seu parer emprendre un procés judicial amb un «relat fictici i una persecució infundada».

D'altra banda, l'advocat Gonzalo Boye va valorar «molt positivament» la retirada de les euroordres. En declaracions a l'ACN, Boye va dir que la decisió de Pablo Llarena és «un reconeixement d'una derrota» i genera un «efecte dominó». «Hem guanyat l'estratègia internacional, l'efecte dominó és imparable», va dir. Boye va assegurar que no entén perquè el Suprem retira l'euroordre a Bèlgica, que ha recordat que «ja havia estat rebutjada». «Deu ser un nou art jurídic», va ironitzar.

També feia explícita la seva felicitat el també advocat de Puigdemont, Josep Alonso Cuevillas, que en un comentari a Twitter va dir: «Sembla que ens ha quedat un estiu immillorable».

Per la seva banda, el president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, va qualificar de «nou ridícul» la decisió de Llarena.«Nou ridícul internacional de Llarena i de la justícia espanyola. Tothom sap que no hi ha rebel·lió. Tothom sap que són innocents», va expressar en una publicació a Twitter. Per al dirigent republicà, la justícia espanyola «s'ha inventat un relat que totes les democràcies europees estan desmuntant», per la qual cosa va exigir també la immediata llibertat dels independentistes empresonats.

Finalment, el president del grup de Catalunya en Comú Podem al Parlament de Catalunya, Xavier Domènech, va denunciar la «bancarrota absoluta» de l'estratègia judicial espanyola contra el procés sobiranista.